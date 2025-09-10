Колку е надоместокот за невработеност во Германија?

Надоместокот за невработеност 1 (ALG 1), за разлика од граѓанскиот приход (Burgergeld), е осигурување за работници. Колку пари се примаат месечно се пресметува индивидуално.

Невработеноста може да влијае на секого, а потоа постојат различни права на надоместоци. Како по правило, се донесува одлука помеѓу граѓанскиот приход и надоместокот за невработеност 1 (ALG 1).

Граѓанскиот приход е социјална помош, основна сигурност за секој што е способен за работа во принцип.

За добивање ALG 1 важат други правила; потребно е да се пополни таканареченото време на чекање (Anwartschaftszeit).

Кој има право на надоместок за невработеност 1?

Времето на чекање е исполнето ако лицето било задолжително или доброволно осигурано најмалку 12 месеци во последните 30 месеци пред невработеноста, објаснува Федералната агенција за вработување. Ова обично се постигнува преку работен однос со задолжително осигурување.

Тие 12 месеци можат да се акумулираат преку неколку различни работни места.

Времето на чекање може да се пополни на други начини: доброволни плаќања за самовработување, грижа за деца (до 3 години), добивање боледување или волонтирање во рамките на услугите.

Колку е надоместокот?

Висината на ALG 1 зависи од неколку фактори. Основата за сметката е бруто платата за изминатите 12 месеци. Се смета само делот што бил предмет на плаќање придонеси за осигурување од невработеност – затоа, тие не вклучуваат на пр. мини-работни места.

Постапка:

Бруто платата за 12 месеци се дели со 365 дена. Ова резултира со таканаречената пресметана дневна плата (Bemessungsentgelt). Данокот на доход, секој надоместок за солидарност и фиксна стапка од 20 проценти за социјално осигурување се одбиваат од тој износ. Се добива нето платата по ден (Leistungsentgelt). На крајот, се исплаќаат 60 проценти од тој износ (без деца) или 67 проценти (со дете).

Пример: последна бруто плата од 3.500 евра месечно

3.500 евра бруто месечно = 42.000 евра годишно

Поделено со 365 = 115,07 евра бруто дневно

Минус 20 проценти придонес = 92,06 евра

Минус данок (околу 13,67 евра) = 78,39 евра нето дневно

60 проценти од тоа = 47,03 евра дневна накнада

Ова значи: 1.410,90 евра месечно надомест за невработеност 1 (без деца, даночна класа 1).

Секој што има дете или е во брак со партнер кој има дете добива 67 проценти, што би било малку повеќе.

Забелешка: Федералната агенција за вработување истакнува дека ова е само индикативен буџет, бидејќи за даноци и придонеси се користат тековните вредности, кои се менуваат од време на време.

Друга разлика: корисниците на ALG 1 сè уште собираат пензиски поени, додека тоа не е случај со граѓанските приходи, според „Феникс-Магазин“.