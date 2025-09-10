Руски беспилотни летала влегоа во Полска, полјаците ги кренаа авионите и ги соборија

Полска за прв пат ја активираше сопствената и воздушната одбрана на НАТО за да ги собори руските беспилотни летала што го нарушија нејзиниот воздушен простор за време на нападот врз Украина во среда, во она што Варшава го опиша како „чин на агресија“ и сериозна ескалација на конфликтот.

„За време на денешниот напад на Руската Федерација, кој беше насочен кон цели во Украина, нашиот воздушен простор беше постојано оштетен од упадот на беспилотни летала. Оружје беше употребено на барање на Оперативната команда на полските вооружени сили, а потрагата по соборените цели е во тек“, се вели во соопштението.

Полските и сојузничките авиони беа активирани и распоредени рано во среда за да го заштитат полскиот воздушен простор.

„Полските и сојузничките авиони дејствуваат во нашиот воздушен простор, додека копнените системи за воздушна одбрана и радарско извидување се во највисока готовност“, соопшти Оперативната команда на полските вооружени сили на мрежата X.

Се додава дека е во тек воена операција, а граѓаните се повикуваат да не ги напуштаат своите домови, истакнувајќи дека регионите Подлаские, Мазовско Војводство и Лублин се под најголема закана.

Russia deliberately, thoughtfully, and with specific intentions attacked Poland with drones. This is, without a doubt, a completely conscious strategy. To test the "system of possible Western responses" and prove that it does not exist. To shock Ukraine's European partners,… pic.twitter.com/rhk6ylRTwT — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 10, 2025

Локалната полиција во Полска потврди дека оштетен дрон за кој се верува дека учествувал во ноќен напад е откриен во селото Чосновка во источна Полска.

Тоа место се наоѓа на приближно 40 километри од полската граница со Белорусија.

На фотографиите што кружат на мрежите, може да се види дека на самото место има припадници на армијата, како и дека самиот дрон е ограден.

Истрагите за дронот се во тек, и дури откако ќе заврши истрагата ќе се знае повеќе за соборениот дрон.

Полската влада ги предупреди сите што ќе пронајдат соборен дрон да не му се приближуваат, велејќи дека „ваквите предмети можат да бидат опасни и мора да бидат испитани од експерти“.