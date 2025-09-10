ПочетнаЕКОНОМИЈАРуски беспилотни летала влегоа во Полска, полјаците ги кренаа авионите и ги...
ЕКОНОМИЈАСВЕТТОП ВЕСТИ

Руски беспилотни летала влегоа во Полска, полјаците ги кренаа авионите и ги соборија

158
русија полска

Полска за прв пат ја активираше сопствената и воздушната одбрана на НАТО за да ги собори руските беспилотни летала што го нарушија нејзиниот воздушен простор за време на нападот врз Украина во среда, во она што Варшава го опиша како „чин на агресија“ и сериозна ескалација на конфликтот.

     Добивајте вести на Viber     

„За време на денешниот напад на Руската Федерација, кој беше насочен кон цели во Украина, нашиот воздушен простор беше постојано оштетен од упадот на беспилотни летала. Оружје беше употребено на барање на Оперативната команда на полските вооружени сили, а потрагата по соборените цели е во тек“, се вели во соопштението.

Полските и сојузничките авиони беа активирани и распоредени рано во среда за да го заштитат полскиот воздушен простор.

„Полските и сојузничките авиони дејствуваат во нашиот воздушен простор, додека копнените системи за воздушна одбрана и радарско извидување се во највисока готовност“, соопшти Оперативната команда на полските вооружени сили на мрежата X.

Се додава дека е во тек воена операција, а граѓаните се повикуваат да не ги напуштаат своите домови, истакнувајќи дека регионите Подлаские, Мазовско Војводство и Лублин се под најголема закана.

Локалната полиција во Полска потврди дека оштетен дрон за кој се верува дека учествувал во ноќен напад е откриен во селото Чосновка во источна Полска.

Тоа место се наоѓа на приближно 40 километри од полската граница со Белорусија.

На фотографиите што кружат на мрежите, може да се види дека на самото место има припадници на армијата, како и дека самиот дрон е ограден.

Истрагите за дронот се во тек, и дури откако ќе заврши истрагата ќе се знае повеќе за соборениот дрон.

Полската влада ги предупреди сите што ќе пронајдат соборен дрон да не му се приближуваат, велејќи дека „ваквите предмети можат да бидат опасни и мора да бидат испитани од експерти“.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025