Фолксваген инвестира една милијарда евра во вештачка интелигенција

Германскиот производител на автомобили Фолксваген планира да го оптимизира производството и да ги намали трошоците со инвестирање до една милијарда евра во вештачка интелигенција до 2030 година, објави компанијата на големиот саем за автомобили во Минхен.

Инвестицијата ќе вклучува „развој на возила базиран на вештачка интелигенција, индустриски апликации и високо-перформансна ИТ инфраструктура“, објави компанијата на саемот, како што објави агенцијата DPA.

„Со вештачката интелигенција, ја започнуваме следната фаза на нашиот пат кон тоа да станеме глобален лидер во автомобилската технологија“, рече Хауке Старс, член на Управниот одбор за ИТ во групацијата Фолксваген. „Вештачката интелигенција е наш клуч за поголема брзина, квалитет и конкурентност – низ целиот вредносен синџир, од развој на возила до производство“.

Старс очекува инвестицијата да се исплати во рок од 10 години, со проектирани „добивки од ефикасност и можности за избегнување на трошоци“ до четири милијарди евра до 2035 година.

Фолксваген соработува со француската софтверска компанија Дасо Системс за да воспостави развојна средина поддржана од вештачка интелигенција што ќе се користи во сите брендови и региони на групацијата.

Виртуелното тестирање и симулациите ќе ги поддржат инженерите и ќе го забрзаат развојот, а Фолксваген се надева дека ќе го скрати развојот на производот на 36 месеци или помалку.