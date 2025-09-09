Кој е следниот потег на Маск? Најниско ниво од 2017 година

Уделот на Тесла на американскиот пазар падна на најниско ниво во август за речиси осум години, бидејќи клиентите сè повеќе избираа електрични возила од конкуренцијата во однос на застарената понуда на компанијата на Илон Маск, покажаа податоците од истражувачката компанија Кокс Аутомотив.

Тесла, која некогаш држеше повеќе од 80 проценти од американскиот пазар на електрични возила, сега има удел од само 38 проценти, а прв пат од октомври 2017 година нејзиниот удел успеа да падне под 40 проценти.

Во меѓувреме, конкурентите агресивно лансираат нови модели и нудат поволни стимулации, додека Тесла се фокусира на развој на роботакси и хуманоидни роботи, одложувајќи или откажувајќи ги плановите за поевтини возила, објавува Ројтерс.

Аналитичарите предупредуваат дека побарувачката за електрични возила ќе расте до крајот на септември додека трае даночниот кредит од 7.500 долари, но дека продажбата нагло ќе се намали по истекот на кредитот, што дополнително ќе врши притисок врз производителите.

Компанијата Тесла последен пат претстави нов модел во 2023 година, пикапот Cybertruck, кој не го повтори успехот на Model 3 и Model Y. Освежената верзија на Model Y исто така не ги исполни очекувањата, а Тесла забележа пад на продажбата втора година по ред.

Според податоците на Кокс, пазарниот удел на Тесла падна на 42 проценти во јули од 48,7 проценти во јуни, што е најостриот месечен пад од март 2021 година, додека конкурентите како Hyundai, Honda, Kia и Toyota ја зголемија продажбата помеѓу 60 и 120 проценти благодарение на атрактивните понуди и попусти.

Во август, продажбата на Тесла порасна за само 3,1 процент, додека поширокиот пазар на електрични возила забележа раст од 14 проценти.

Инвеститорите се загрижени затоа што Тесла, некогаш способна да диктира цени и да генерира висок профит, сега е принудена или да ги намали цените и да ги еродира маржите, или да се откаже од пазарниот удел. Во меѓувреме, конкурентите им се додворуваат на клиентите со агресивни понуди за попуст, бесплатно брзо полнење и поволен лизинг.

Пример се купувачите од Калифорнија кои се одлучуваат за Volkswagen ID.4 наместо Toyota Camry, благодарение на поволната промоција за рати и бесплатното полнење, што му даде на Volkswagen зголемување на продажбата во јули за повеќе од 450 проценти.

Дополнително, политичката поврзаност на извршниот директор на Tesla, Илон Маск, со американскиот претседател Доналд Трамп, од кого подоцна се дистанцира, исто така му наштети на имиџот на компанијата.