Цените на нафтата пораснаа

Цените на нафтата денес пораснаа за два проценти, нафтата од типот Брент на 66,5 долари за барел, а американската сурова нафта WTI на 63 долари за барел, откако Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК+) објави помало од очекуваното зголемување на производството.

Дополнително, цената е под влијание на зголемената загриженост за можни нови санкции на САД против руската нафта, објави „Трејдинг економикс“.

Членовите на ОПЕК се согласија да го зголемат производството за 137.000 барели дневно од октомври, што е далеку под зголемувањето од околу 555.000 барели дневно во август и септември и 411.000 барели дневно во јуни и јули.

Некои аналитичари забележаа дека некои членови веќе препроизведуваат, што значи дека вистинското влијание врз пазарот може да биде ограничено.

Сепак, воздржаното зголемување сигнализира претпазливост поради стравувањата дека пазарите ќе бидат презаситени во текот на зимата.

Во исто време, геополитичките ризици го зголемуваат притисокот врз цените откако Русија го започна својот најголем воздушен напад од војната во Украина во неделата, погодувајќи владина зграда во Киев за прв пат.

Во меѓувреме, американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека некои европски лидери ќе ги посетат Соединетите Американски Држави денес или во вторник за да разговараат за начините за решавање на руско-украинскиот конфликт.