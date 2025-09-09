Илјадници луѓе останаа без пари: Несвесно ги вовлекле и своите пријатели во измамата

По пропаѓањето на пирамидалната шема организирана од EG Investment Group, илјадници граѓани останаа без пари, па хрватската полиција спроведува истрага.

Станува збор за инвестиции од 1.000 до 10.000 евра, а во Хрватска, наводно, најизмамените инвеститори биле од Славонија.

Како што објави HRT, сметките на илјадници лековерни Хрвати кои очекувале брза заработка – останале без пари преку ноќ.

Со месеци, граѓаните мислеле дека инвестираат пари во криптовалути. Тие плаќале износи од 1.000 до неколку илјади долари. А потоа, во петокот, во затворена група на Telegram пристигна известување дека платформата е под наводен финансиски надзор.

„Тие не признаа дека станува збор за измама, но рекоа дека имаат финансиски надзор што ќе трае до 10 месеци, и додека трае надзорот, не можете да добиете пари. Во меѓувреме, еве нова платформа, инвестирајте на неа, и што ќе инвестирате, ние ќе ви дадеме уште 50 проценти, и некои луѓе паѓаат и на неа. Се појави и трета платформа што вели, гледајте, го имаме тука, ве измамиле, дојдете кај нас, ќе ви дадеме дополнителни 15 проценти од вашиот удел, и за жал луѓето паѓаат и на неа“, објасни Тони Милун, професор на Универзитетот за алгебра и финансиски блогер.

Според експертите, тоа е „пирамидална шема“. Кога инвестирате пари, тие не се користат за купување криптовалути, акции или удели во фондови, туку вашите плаќања се исплаќаат на оние што се приклучиле на шемата пред вас.

„Тие имаа некаков лимит да донесат пет пријатели за да добијат дополнителен процентен поен пари и сфатија дека е поисплатливо да се забавуваат со своите пријатели. Многу луѓе им се јавуваа на своите пријатели со добри намери за да можат и тие да уживаат во тие пари“, рече Миљенко Шварцмаер, професор на Факултетот за електротехника, компјутерство и информациски технологии од Осиек.