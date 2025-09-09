ЕЦБ: Европа мора да има независен систем за електронско плаќање

ЕУ предвидува можност за дигитални плаќања во евра дури и во отсуство на интернет, изјави денес Пјеро Чиполоне, член на Извршниот одбор на Европската централна банка (ЕЦБ), пред европратениците од Комитетот за економски и монетарни прашања на Европскиот парламент.

Тој истакна дека во денешното време на геополитички тензии и растечки закани во сајбер-просторот, потребно е Европа да има независен систем за електронско плаќање. ЕУ планира да ја заврши првата фаза од подготовката на дигиталното евро до крајот на годината – систем за плаќање сличен на приватните глобални системи (како што се „Visa“, „Mastercard“ итн.), но поддржан од ЕЦБ. Според него, денес Европа е сè уште целосно зависна од приватни неевропски системи за безготовински плаќања.

„Дигиталното евро ќе ја надополни готовината. Слободата на луѓето да трошат пари издадени од ЕЦБ ќе биде зачувана“, прецизира Чиполоне.

Еврото мора да биде отпорно на иднината, дигиталното евро ќе биде комплементарно, а „готовината ќе остане важна за нашата отпорност“, додаде тој, додавајќи дека луѓето ќе можат да го користат дигиталното евро дури и во случај на големи нарушувања.

Тој додава дека засега, дигиталните системи за плаќање што ги обезбедуваат неевропските организации ја попречуваат нашата способност да дејствуваме брзо и независно, особено во време на криза.

„Мора да постои опција за плаќање што е универзално достапна во сите случаи“, рече Чиполоне. Тој го даде примерот за саботажа на подводните комуникациски кабли, што покажа колку може да биде ранлива инфраструктурата.

„Предвидуваме новата европска инфраструктура за електронски плаќања да биде распространета низ најмалку три одделни региони, секој со повеќе сервери. Во случај на криза или сајбер напад во дадена област, плаќањата ќе бидат пренасочени за да не бидат прекинати“, објасни Чиполоне.

Тој додаде дека е предвидено кога банката ќе стане неспособна да продолжи со работа, апликацијата за електронско плаќање на ЕЦБ ќе обезбеди можност за префрлање на услугите на незасегната банка.

Чиполоне призна дека некои граѓани немаат паметни телефони или им е тешко да користат апликации.

„Соработуваме со претставници на ранливи групи за да ги создадеме потребните технологии за нив – на пример, контролирање на апликацијата ECB со гласовни команди“, објасни тој.

Според него, се разгледува можноста корисниците со оштетен вид и слух да добијат бесплатна помош во библиотеките и поштите за да можат да ја користат европската апликација за електронско плаќање.