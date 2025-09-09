Каде во Европа е најдобро странските студенти да работат додека студираат?

Европа е една од најатрактивните дестинации за квалитетно образование и културна размена. Околу 1,76 милиони меѓународни студенти доаѓаат во Европската Унија (ЕУ) за да продолжат со високо образование, што претставува 8,4% од сите студенти, објавува „Euronews“.

Меѓународните студенти земаат предвид многу фактори при изборот на место за студирање. Едно од најважните прашања е дали можат да работат додека студираат. Краткиот одговор е: да.

Меѓународните студенти можат да работат во 30 европски земји, вклучувајќи ги земјите-членки на ЕУ, Велика Британија, Норвешка и Исланд, сè додека се запишани во високообразовна институција. Во некои земји, не е потребна работна дозвола. Во други, дозвола е потребна само за студенти од земји надвор од ЕУ или Европската економска зона (ЕЕА).

„Одлуките на меѓународните студенти да студираат и работат во европските земји се под влијание на сложена интеракција на фактори“, изјави за „Euronews Business“ Том Мисен, извршен директор на консултантската куќа за образование „StudiesIn“ со седиште во Барселона.

Па какви се условите за работа за студентите во Европа? Колку часови можат да работат студентите и колку можат да заработат месечно?

„StudiesIn.com“ анализираше 30 европски дестинации за студирање и можностите за работа со скратено работно време што се достапни таму, вклучувајќи ги условите за работа, просечната плата по час и месечната заработка. Студијата не ги опфати школарините, што исто така може да биде важен фактор во донесувањето одлуки на студентите.

Во кои земји на меѓународните студенти им е потребна дозвола за работа?

Во 14 од 30-те земји, на меѓународните студенти не им е потребна дозвола за работа. Меѓу нив се Велика Британија, Франција, Ирска, Шведска, Финска, Португалија, Бугарија, Романија, Унгарија, Полска, Словачка, Естонија, Латвија и Литванија. Ова ги прави овие дестинации особено привлечни за студентите кои сакаат брзо да почнат да работат, без дополнителна документација.

Во Австрија, Белгија, Данска, Грција и Италија, само студентите кои не се од ЕУ/ЕЕА треба да добијат дозвола за работа додека студираат. Во Чешка и Хрватска, студентите кои не се од ЕУ можеби ќе треба да добијат и дозвола за работа, во зависност од нивниот индивидуален случај.

Ова покажува дека во речиси половина од Стариот континент, на меѓународните студенти не им е потребна дозвола за работа. За студентите од земјите од ЕУ, процентот е уште поголем – околу 75%.

Осум земји бараат странските студенти да добијат дозвола пред да можат да работат. Тоа се Шпанија, Холандија, Словенија, Норвешка, Малта, Луксембург, Исланд и Кипар. Четири од нив се релативно мали во однос на населението.

Колку можат да работат и да заработуваат студентите во Европа?

Во повеќето европски земји на листата, меѓународните студенти можат да работат само до 20 часа неделно. Неколку земји имаат пониски прагови, како што се Луксембург (15 часа) и Холандија (16 часа). Во многу земји, на студентите им е дозволено да работат повеќе часови, дури и со полно работно време, во текот на летото или за време на академските распусти.

Очекуваните плати по час се движат од 3,32 евра во Бугарија до 18 евра во Луксембург и 17–19 евра во Исланд. Во половина од земјите, платите се под 8 евра.

По Бугарија, Унгарија (4,19 евра), Естонија (4,30 евра), Латвија (4,47 евра) и Словачка (4,69 евра) нудат едни од најниските студентски плати во Европа.

На врвот на листата, по Луксембург и Исланд, се Норвешка (16,86 евра), Данска (14,74 евра), Холандија (14,40 евра) и Обединетото Кралство (14,09 евра).

Според „StudiesIn.com“, врз основа на максималните дозволени неделни часови и просечната плата по час, студентите во Обединетото Кралство можат да заработат до 977 фунти (1.127 евра) месечно. Во Германија и Шпанија, оваа бројка е околу 1.111 евра. Меѓународните студенти можат да заработат до 900 евра месечно во Франција и помеѓу 600 и 750 евра во Италија.

Што го одредува изборот на студентите за студирање во странство?

„Трошоците за живот и школарината често се клучни фактори, особено за оние кои бараат прифатливи опции без да се прави компромис со квалитетот на нивното образование“, вели Том Мисен.

Тој објаснува дека земјите со високо ценети универзитети, како што се Велика Британија, Германија и Холандија, природно привлекуваат студенти фокусирани на академска извонредност и меѓународно признание.

„Сепак, практичните аспекти, како што се пристапот до можности за работа и поволните политики за имиграција по дипломирањето, се подеднакво важни, бидејќи студентите се стремат кон непречен премин од образование кон вработување“, додава тој.

Мисен, исто така, забележува дека културната компатибилност и јазичната достапност исто така играат значајна улога, со растечка преференција за земјите што нудат програми на англиски јазик и инклузивни средини. Близината до нивните матични земји може да влијае на изборот на студентите од соседните региони, додека безбедноста, квалитетот на живот и социјалните погодности влијаат на целокупната привлечност.

„Студентите ги земаат предвид овие фактори во согласност со нивните финансиски можности, кариерни амбиции и лични преференции, што доведува до нијансиран процес на донесување одлуки низ цела Европа“, вели Мисен.

Удел на странски студенти во Европа

Уделот на странски студенти во високото образование во 2023-та година значително варира низ цела Европа, со просек во ЕУ од 8,4%, според Евростат.

Луксембург има најголем удел, со 52,3% од студентите во високото образование кои доаѓаат од странство. Потоа следуваат Малта (29,6%) и Кипар (22,3%). Грција (3%), Хрватска (3,7%) и Шпанија (4,3%) имаат најниски удели.

Кога се гледаат реалните бројки, Велика Британија има најголем број меѓународни студенти од странство. Во 2023/24 година, 732.285 странски студенти студирале на тамошните високообразовни институции, што претставува 23% од вкупната студентска популација.

Во ЕУ, Германија има најголем број меѓународни студенти – над 420.000, по што следат Франција (276.000), Италија (106.000) и Шпанија (102.000).