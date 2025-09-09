„ASML“ инвестира 1,3 милијарди евра во француската „Mistral AI“

„ASML Holding“ инвестира 1,3 милијарди евра во француската „Mistral AI“ како дел од стратешко партнерство, невообичаен потег за холандската компанија за опрема за чипови која го поддржува водечкиот стартап за вештачка интелигенција (AI) во Европа, објави „Bloomberg“.

Инвестицијата ја прави „ASML“ најголем акционер во „Mistral“ со 11% удел, соопштија компаниите во соопштението. „Mistral“, која развива модели на вештачка интелигенција и чет-ботови, изјави дека инвестицијата е дел од рунда на финансирање од 1,7 милијарди евра што ја проценува на околу 11,7 милијарди евра, што ја прави една од најценетите приватни компании во Европа.

Партнерството му дава на единствениот кредибилен европски конкурент на гигантите од вештачката интелигенција како „OpenAI“ поддршка од една од најголемите и најмоќните технолошки компании на континентот. Тоа е победа за сувереното технолошко движење на блокот, кое повика на помало потпирање на алатките од Силиконската долина и добива на интензитет поради репресиите на претседателот Доналд Трамп врз земјите што тој ги смета за поткопување на интересите на САД.

Сепак, главниот извршен директор на „ASML“, Кристоф Фуке, рече дека главната цел на договорот е да се интегрира вештачката интелигенција во компанијата, а не да се изгради европски шампион. Инвестицијата и уделот на „ASML“ во компанијата ќе му дадат на производителот на опрема начин да ги инкорпорира генеративните услуги за вештачка интелигенција на „Mistral“ во своите машини и операции.

„Сакаме да ја впиеме вештачката интелигенција во целата организација на ‘ASML’“, рече Фуке во едно интервју.

Холандската компанија е единствен производител на најсовремена опрема за литографија што ја користат компаниите за производство на напредни чипови за производи како „iPhone“ на „Apple“ и акцелераторите за вештачка интелигенција на „Nvidia“. „ASML“ претходно не поддржала фирма за вештачка интелигенција и ретко се впушта во стартапи.

За „Mistral“, договорот обезбедува голем поттик на скапиот и конкурентен пазар. Основана на почетокот на 2023-та година, „Mistral“ се претставува како алтернатива на гигантите од Силиконската долина како што се „OpenAI“ и „Google“. Стартапот е клучен елемент на стратегијата на францускиот претседател Емануел Макрон да ја направи земјата сериозен конкурент во вештачката интелигенција.