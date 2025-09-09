Пристигна, ова е новиот „Renault Clio“ (ФОТО/ВИДЕО)

Иако „Renault 5 EV“ можеби е најинтересниот „француски“ модел во моментов, најпродаваниот хечбек на „Renault“ во Европа е сè уште „Clio“, кој сега е освежен за нова ера.

„Clio“ од шеста генерација дебитираше на Саемот за автомобили во Минхен, прикажувајќи радикално различен распоред на панелите на добро познатата платформа „CMF-B“.

Иако името „Clio“ постои веќе 35 години, дизајнот на новиот модел е современ, а „Renault“ тврди дека е инспириран од прекрасниот концепт „Emblème“.

Модерен дизајн за модерно време

Вкупната должина е зголемена за 67 mm – сега 4.116 mm. Сепак, меѓуоскиното растојание е само 8 mm подолго, па затоа новиот „Clio“ е малку повисок и поширок од претходната генерација, но тоа не значи дека станал „SUV“.

Со модернизираната „петка“, новиот „Clio“ дели слична дигитална инструмент табла и екран за инфозабава во повисоки нивоа на опрема.

Стариот „Clio“ имаше посебен екран на допир, а се чини дека основните верзии на новиот модел ќе останат со нешто слично, иако „Renault“ не објави слики од ентериерот на основното ниво на опрема.

Новиот „Renault Clio“ – надворешен изглед

Двете верзии на инфозабавниот систем доаѓаат со навигација на „Google Maps“, гласовна контрола на „Google Assistant“ и пристап до продавницата „Google Play“, како и безжични „Android Auto“ и „Apple CarPlay“.

Ако се одлучите за повисоко ниво на опрема на „Renault Clio“, како што е спортскиот „Esprit Alpine“, ќе добиете и безжична подлога за полнење на телефон, како и тапацир од „Alcantara“.

Вкупно има до 29 ADAS (напредни системи за помош на возачот) функции, па затоа е олеснување да се чуе дека копчето „My Safety Switch“ лево од воланот може да деактивира до пет од нив одеднаш.

Погонски склопови

Под каросеријата со пет врати, „Renault“ следи сличен пат како и со својот претходник. Ова значи дека овој пат нема електрична опција, иако, според некои извештаи, во изработка е и „Clio EV“.

Засега, „Renault“ нуди мешавина од благи и целосно хибридни бензински мотори. Дизел моторите недостасуваат, но се очекува спортската верзија Alpine да пристигне за една година.

Новиот Renault Clio – ентериер

Еве преглед на сите погонски склопови што ќе се нудат на европскиот пазар:

„E-Tech Full Hybrid“ со 158 js со хибриден мотор од 1,8 литри – произведува само 89 g/km CO2 и се потпира на 80% од градското возење исклучиво на електрична енергија. Забрзувањето од 0 до 100 km/h е 8,3 секунди, секунда побрзо од старата верзија од 1,6 литри со 143 ks.

„TCe“ 1,2-литарски трицилиндричен мотор со 113 ks, кој забрзува до 100 km/h за 10,1 секунда. За разлика од целосно хибридниот, тој доаѓа со мануелен менувач, а на одредени европски пазари е достапен и со шестстепен менувач со двојна спојка.

„Eco-G“ 1,2-литарскиот трицилиндричен мотор со 118 ks кој може да работи на LPG (пропан) и е опремен со менувач со двојна спојка (DCT).

Моделот треба наскоро да се најде во продажба, а цената сè уште не е откриена, иако, врз основа на претходните гласини, се очекува да биде некаде околу 25.000 евра за основниот модел. Ова, се разбира, не мора да биде вистина – сигурно ќе мора да почекаме официјални информации за да видиме, бидејќи е можно да чини уште помалку за да биде конкурентен.