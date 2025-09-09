Дефинитивно збогум, „Samsung“ ја исклучува серијата „Galaxy Note“ засекогаш

„Samsung“ официјално ја заврши приказната за серијата „Galaxy Note“. Најновите модели, „Galaxy Note 20“ и „Note 20 Ultra“, повеќе нема да добиваат ажурирања на софтверот.

Поддршката е прекината точно пет години по воведувањето на овие уреди, што значи дека сопствениците сега мора да надградат на понов телефон ако сакаат да избегнат застарен софтвер.

Серијата „Galaxy Note 20“ дебитираше во август 2020-та година со „Android 10“ и интерфејсот „One UI 2.5“. Во тоа време, „Samsung“ гарантираше три големи системски надградби, кои телефоните ги добија. Во последните две години, уредите имаа само безбедносни закрпи, но сега и тие завршуваат.

Последните телефони „Galaxy Note“ повеќе не се поддржани

Ова официјално го означува крајот на брендот „Galaxy Note“. Иако името го нема, неговата наследена ДНК останува присутна во моделите „Galaxy S Ultra“, кои ја презедоа улогата на наследник на серијата со истото интегрирано искуство со „S Pen“.

За љубителите на „S Pen“, сега постои уште една опција: телефоните „Galaxy Z Fold“. Сепак, најновиот „Galaxy Z Fold 7“ не го поддржува „S Pen“, додека претходните модели, како што е „Fold 6“, бараат посебно купување на пенкалото, кое мора да се носи одделно, бидејќи уредот нема посебен слот.

На овој начин, „Samsung“ дефинитивно го затвора поглавјето од серијата „Galaxy Note“, но неговиот дух продолжува да живее преку линијата „Galaxy S Ultra“, која ќе продолжи да ги нуди карактеристиките што ги правеа телефоните „Note“ препознатливи, пишува „Sammobile“.