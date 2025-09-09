Шест симптоми на опасна болест која е во пораст кај лицата под 50 години

Ракот на бубрезите е еден од најбрзо растечките видови на рак во Велика Британија и САД и сè повеќе ги погодува лицата под 50 години. Затоа често се нарекува „тивок убиец“ – симптомите ретко се појавуваат сè додека болеста не достигне напредна фаза.

Експертите предупредуваат дека третманот е многу потежок во таа фаза, додека раната дијагноза може значително да ги зголеми шансите за преживување.

Медицинската сестра за рак на бубрег во Велика Британија, Хејзел Џексон, ја нагласи важноста да се обрне внимание на помалку познатите знаци на болеста.

„Ракот на бубрезите често се нарекува тивка болест бидејќи многу луѓе не забележуваат ништо необично. Затоа препознавањето на раните предупредувачки знаци е толку важно“, изјави таа за Дејли Меил. Еве ги симптомите за кои таа конкретно предупредува.

Шест клучни симптоми

– Рекурентни инфекции на уринарниот тракт: Овие можат да се манифестираат како чувство на печење при мокрење, постојана потреба за мокрење, заматена или смрдлива урина.

– Тапа болка во страната или грбот: Болка веднаш под ребрата што не исчезнува.

– Необјаснет замор: Исцрпеност што не исчезнува дури ни по одмор.

– Необјаснето и брзо губење на тежина: Губење на мускулна маса и маснотии без намерно губење на тежина.

– Грутка или оток во колкот или стомакот.

– Крв во урината: Се движи од темноцрвена или кафеава до бледо розова или точки.

„Овие симптоми можат да бидат нејасни и не се појавуваат секогаш заедно. Затоа е важно да им верувате на вашите инстинкти. Ако забележите крв во урината, постојана болка или повторливи инфекции, посетете го вашиот лекар и инсистирајте да се прегледате. Бидете упорни и барајте вашите грижи да бидат сфатени сериозно“, вели Џексон.

Бројот на случаи драстично расте кај помладите луѓе, а лекарите веруваат дека дебелината и високиот крвен притисок се делумно виновни. Факторите на ризик вклучуваат пушење, хронична бубрежна болест и семејна историја на болеста.