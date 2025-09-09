Во текот на изминатите децении, Кина стратешки го гради својот пат кон тоа да стане технолошка суперсила, а една од клучните алки во тој процес беше соработката со големите западни компании, како што е Apple.

Иако многумина мислеа дека производството во Кина е едноставно прашање на пониски трошоци, вистинското влијание на оваа стратегија врз кинеската индустрија и технолошкиот развој беше многу подлабоко.

Според Патрик Мекги, поранешен дописник на Financial Times, кој интервјуираше повеќе од 200 поранешни вработени на Apple во својата книга Apple во Кина: Заробувањето на најголемата компанија во светот, одлуката на компанијата да произведува повеќе од 90% од своите производи во Кина имаше повеќекратни ефекти. Apple не само што ја зголеми профитабилноста, туку обучи и кинески работници, пренесе клучни технолошки вештини и разви мрежа на добавувачи што е основа на технолошката индустрија на Кина денес.

Кинеските производители, почнувајќи од основните компоненти како што се стаклени делови и модули за камери, па сè до производство на чипови, постепено ја усвоија технологијата и методите на западните компании. Мекги истакнува дека овој трансфер на знаење овозможил појава на кинеските технолошки гиганти како што се Huawei, Xiaomi и BYD.

Кајл Чанг, истражувач на Универзитетот Принстон, објаснува дека Кина не само што пасивно чекала можност, туку ги насочила компаниите како Apple за да ги подобри своите домашни капацитети. Според стратегијата „Произведено во Кина 2025“, владата инвестира во стратешки сектори, поддржувајќи ги локалните компании и поттикнувајќи ја конкуренцијата во земјата, создавајќи основа за глобална конкуренција.

Хан Шен Лин, директор за Кина во американската консултантска фирма The Asia Group, истакнува: „САД одржуваат водечка позиција во основната технологија и напредните микрочипови, но Кина брзо го намалува своето водство во иновациите и скалабилноста на апликациите“.

Кина е особено агресивна во развојот на вештачката интелигенција (AI). Додека американските компании како OpenAI развиваа GPT модели, кинеските фирми развија свои чет-ботови како DeepSeek, честопати со значително пониски трошоци и и покрај ограничувањата за извоз на високо софистицирани чипови за ВИ (Nikkei Asia). Производителот на електрични возила Tesla планира да го користи DeepSeek во своите автомобили во Кина.

САД го ограничија извозот на напредни чипови до кинеските компании во последниве години, принудувајќи ја Кина да развива свои независни технологии и синџири на снабдување. Чанг верува дека овие ограничувања, иако го забавија развојот на краток рок, послужија како поттик за создавање домашни иновации на долг рок.

Денес, Кина има софистицирани производствени капацитети, технолошка работна сила и индустриски екосистем што е резултат на долгогодишно планирање, инвестиции и учење од странски компании. Додека САД продолжуваат да бидат лидери во основните технологии, Кина изгради свои гиганти и разви способност за глобално натпреварување.

Според Мекги и други експерти, одлуките на Apple, како и на другите западни компании, не беа случајни – тие ненамерно придонесоа за создавање конкурент кој сега ја обликува иднината на технологијата на глобално ниво, како што објавија The Times и NY Post, меѓу другите.