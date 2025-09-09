Каде во Европа домаќинствата заработуваат најмногу, а каде најмалку?

Анализата на ОЕЦД ги открива земјите со најголем раст и пад на реалниот приход на домаќинствата во првиот квартал од 2025 година, споредувајќи го БДП по глава на жител.

Во првиот квартал од 2025 година, реалниот приход на домаќинствата по глава на жител се намали во повеќето европски земји во споредба со претходниот квартал. Меѓу најголемите економии во Европа, Обединетото Кралство забележа најголем пад од 1,3 проценти, додека Германија забележа пад од 0,4 проценти, што претставува втор последователен квартален пад. Падот во Велика Британија следеше по релативно силен раст од 1,5 проценти во четвртиот квартал од 2024 година, додека во Германија главните причини беа ефектите од инфлацијата што го намали растот на номиналниот приход.

Португалија забележа најголем пад меѓу набљудуваните земји, 4,5 проценти, поради зголемување на даночниот товар по намалувањето на даноците во претходниот квартал. Значителни намалувања се забележани и во Австрија (2,1 процент), Грција (1,9 проценти) и Чешка (1,5 проценти). Шпанија забележа помал пад од 0,2 проценти, додека меѓу нордиските земји реалните приходи се намалија во Шведска (-1,3 проценти) и Финска (-0,4 проценти), објавува Euronews.

Меѓу 16-те европски земји со достапни податоци, шест забележаа раст на реалниот доход по жител. Унгарија имаше најголем раст, 1,9 проценти, додека Белгија 1,3 проценти, Данска и Италија по 1 процент, а Холандија и Франција забележаа поскромен раст од 0,3 и 0,2 проценти. ОЕЦД забележува дека растот во Италија е резултат на закрепнувањето од минатогодишниот пад, со придонеси од плати и нето приход од имот.

Расположливиот доход на домаќинствата вклучува плати и дневници, приходи од самовработување и неинкорпорирани бизниси, пензии, социјални бенефиции и приходи од финансиски инвестиции. Овој индикатор го мери реалниот материјален квалитет на живот, бидејќи одразува колку пари домаќинствата всушност имаат на располагање за потрошувачка или заштеда по одбивањето на даноците и придонесите за социјално осигурување.

Растот на реалниот БДП по глава на жител не мораше нужно да го следи трендот на приходите на домаќинствата. Во повеќето земји, БДП порасна малку, со најголем раст во Ирска, 7 проценти, што експертите го објаснуваат со силното влијание на странските инвестиции и специфичната структура на економијата. Меѓу 27-те набљудувани земји, реалниот БДП по глава на жител се зголеми во 20 земји, додека намалувањата беа најизразени во Данска (-1,4 проценти) и Луксембург (-1,3 проценти). Други земји со повисок раст на БДП се Исланд (2%), Полска и Турција (по 0,8%) и Чешка (0,7%). Во повеќето други земји, растот остана на 0,3% или понизок. Во поголемите економии, како што се Франција и Италија, е забележан умерен раст на БДП, додека во Обединетото Кралство, растот изнесуваше 0,5 проценти.

Податоците на ОЕЦД за првиот квартал од 2025 година не ја вклучуваат Хрватска бидејќи не е членка, објавува „Пословни дневник“.