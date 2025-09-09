Колку чини детето да ви учи во приватна гимназија?

Кога ќе се спомене приватна гимназија во Македонија, обично првата асоцијација е – висока цена.

И навистина, школарините таму се далеку од она што просечно македонско семејство може лесно да си го дозволи.

Во зависност од институцијата, сумите варираат од околу 2.500 до над 4.000 евра годишно.

Некои училишта нудат плаќање на рати, па дури и попусти за второ дете, но дури и тогаш станува збор за значителен трошок.

„Најголем дел од трошоците одат на обезбедување современа настава, странски наставници и напредна опрема. За разлика од државните училишта, кај нас учениците имаат пристап до многу повеќе активности, мали групи и индивидуален пристап“, вели наставник во една приватна гимназија во Скопје.

Родителите што ги запишуваат своите деца таму, велат дека тоа е инвестиција.

„Да, тешко е финансиски, но верувам дека на мојот син ова ќе му отвори врати за универзитети во странство“, раскажува мајка на ученик од Скопје.

Некои приватни училишта имаат дополнителни давачки за униформи, екскурзии и разни проекти, па годишната цена може да порасне уште неколку стотици евра.

Токму затоа, критичарите велат дека овие гимназии стануваат достапни само за одредена општествена класа.

„Во ситуација кога просечната плата во земјава е околу 700 евра, тешко е да се оправдаат вакви трошоци. Но, тие што можат – плаќаат“, коментира образовен експерт.

Сепак, интересот е голем. Местата често се пополнети уште пред завршување на учебната година. Родителите се убедени дека квалитетот и престижот вредат повеќе од цената, дури и ако тоа значи дополнителни кредити или стегање на семејниот буџет.

А државните училишта, со сета добра волја, тешко можат да се натпреваруваат со понудата и инфраструктурата на приватните.

И така, паралелно постојат два света – еден каде школувањето е бесплатно, но со ограничени ресурси, и друг каде сè се плаќа, но се добива чувство на сигурност, перспектива и… можеби, престиж.

Некои велат дека тоа е неправедно. Други, пак, дека секој родител има право да избере она што го смета за најдобро за своето дете, без разлика колку чини.

Б.З.М.