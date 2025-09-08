Неделен хороскоп 08.09.2025 до 16.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)
РАБОТА: Можете да очекувате зголемување на приходите, особено ако се занимавате со менаџмент и продажба.
ЉУБОВ: Планетите се на ваша страна. Ова е одлична недела за љубов.
ЗДРАВЈЕ: Во оваа недела ќе ве прати среќата. Ќе уживате во друштво на партнерот.
Бик (21.04 – 21.05)
РАБОТА: Деловните принципи и модели на работење препуштете му ги на еден Овен. Колку и да сакате да бидете главни, ќе биде потребно да се повлечете.
ЉУБОВ: Се чувствате лошо поради една Девица која ве исцрпува. Јасно покажете и ги границите.
ЗДРАВЈЕ: Одлично.
Близнаци (22.05 – 22.06)
РАБОТА: Вие сте многу успешна личност, па затоа би можеле да имате проблем со љубоморните лица кои ве опкружуваат.
ЉУБОВ: Партнерот има впечаток дека сте нарцизоидни. Време е малку да поработите на своето однесување.
ЗДРАВЈЕ: Контролирајте го притисокот.
Рак (22.06 – 22.07)
РАБОТА: Што и да работите ќе постигнете големи резултати, потребно е само да имате самодоверба.
ЉУБОВ: Имате страв дека не сте доволно сакани. Морате да се опуштите и да уживате во моментите кои ви се овозможени.
ЗДРАВЈЕ: Одлично.
Лав (23.07 – 22.08)
РАБОТА: Не се откажувајте на првата препрека. Продолжете да се трудите, само така ќе успеете.
ЉУБОВ: Изберете ја вистинската личност за вас доколку сте слободни, можеби тоа е еден Бик.
ЗДРАВЈЕ: Лоша циркулација.
Девица (23.08 – 22.09)
РАБОТА: Време е сериозно да размислите за промена на работата или започнување на сопствен бизнис. Оваа недела ви нуди бројни можности.
ЉУБОВ: Поволни апекти за сите кои се во врска или брак. Ве очекува убава вест.
ЗДРАВЈЕ: Можни се физички повреди. Бидете внимателни.
Вага (23.09 – 22.10)
РАБОТА: За да ги постигнете зацртаните цели, неопходно е да им се докажете на надредените.
ЉУБОВ: Променливи љубовни односи, но на вас сега тоа ви одговара. Ќе бидете среќни.
ЗДРАВЈЕ: Намалете го нивото на стрес.
Шкорпија (23.10 – 21.11)
РАБОТА: Во текот на оваа недела ќе имате многу важен деловен состанок на кој ќе постигнете многу важен договор. Ве очекува огромен успех.
ЉУБОВ: Вашите постапки на љубовното поле ќе бидат чудни, а вашиот партнер ќе биде збунет. Позборувајте отворено.
ЗДРАВЈЕ: Одлично.
Стрелец (22.11 – 21.12)
РАБОТА: Од оваа недела започнува нова деловна етапа во вашиот живот. Очекувајте голема помош од некој Лав.
ЉУБОВ: Не сакате кога некој ви говори што и како да правите. Ќе имате кавги.
ЗДРАВЈЕ: Можни се чести главоболки.
Јарец (22.12 – 20.01)
РАБОТА: Можено е оваа недела да ја извршувате работата на другите, нека не ве обзема нервозата.
ЉУБОВ: Меѓу вас и личноста родена во знакот на Овен постои огромна хемија. Доколку сте слободни не се плашете да и пријдете.
ЗДРАВЈЕ: Болки во нозете.
Водолија (21.01 – 19.02)
РАБОТА: Имате добри идеи кои колективот ги поддржува. Ова ќе биде недела полна со ентузијазам.
ЉУБОВ: Нова љубовна романса е пред вас, а зафатените можеби ќе се впуштат во афера.
ЗДРАВЈЕ: Немојте да применувате естетска хигургија.
Риби (20.02 – 20.03)
РАБОТА: Внимавајте што и пред кого зборувате. Секој непромислен збор може скапо да ве чини.
ЉУБОВ: Во оваа недела ќе ве прати среќата. Ќе уживате во друштво на партнерот.
ЗДРАВЈЕ: Добро се чувствувате.