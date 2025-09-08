Неделен хороскоп 08.09.2025 до 16.09.2025

Овен (21.03 – 20.04)

РАБОТА: Можете да очекувате зголемување на приходите, особено ако се занимавате со менаџмент и продажба.

ЉУБОВ: Планетите се на ваша страна. Ова е одлична недела за љубов.

ЗДРАВЈЕ: Во оваа недела ќе ве прати среќата. Ќе уживате во друштво на партнерот.

Бик (21.04 – 21.05)

РАБОТА: Деловните принципи и модели на работење препуштете му ги на еден Овен. Колку и да сакате да бидете главни, ќе биде потребно да се повлечете.

ЉУБОВ: Се чувствате лошо поради една Девица која ве исцрпува. Јасно покажете и ги границите.

ЗДРАВЈЕ: Одлично.

Близнаци (22.05 – 22.06)

РАБОТА: Вие сте многу успешна личност, па затоа би можеле да имате проблем со љубоморните лица кои ве опкружуваат.

ЉУБОВ: Партнерот има впечаток дека сте нарцизоидни. Време е малку да поработите на своето однесување.

ЗДРАВЈЕ: Контролирајте го притисокот.

Рак (22.06 – 22.07)

РАБОТА: Што и да работите ќе постигнете големи резултати, потребно е само да имате самодоверба.

ЉУБОВ: Имате страв дека не сте доволно сакани. Морате да се опуштите и да уживате во моментите кои ви се овозможени.

ЗДРАВЈЕ: Одлично.

Лав (23.07 – 22.08)

РАБОТА: Не се откажувајте на првата препрека. Продолжете да се трудите, само така ќе успеете.

ЉУБОВ: Изберете ја вистинската личност за вас доколку сте слободни, можеби тоа е еден Бик.

ЗДРАВЈЕ: Лоша циркулација.

Девица (23.08 – 22.09)

РАБОТА: Време е сериозно да размислите за промена на работата или започнување на сопствен бизнис. Оваа недела ви нуди бројни можности.

ЉУБОВ: Поволни апекти за сите кои се во врска или брак. Ве очекува убава вест.

ЗДРАВЈЕ: Можни се физички повреди. Бидете внимателни.

Вага (23.09 – 22.10)

РАБОТА: За да ги постигнете зацртаните цели, неопходно е да им се докажете на надредените.

ЉУБОВ: Променливи љубовни односи, но на вас сега тоа ви одговара. Ќе бидете среќни.

ЗДРАВЈЕ: Намалете го нивото на стрес.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

РАБОТА: Во текот на оваа недела ќе имате многу важен деловен состанок на кој ќе постигнете многу важен договор. Ве очекува огромен успех.

ЉУБОВ: Вашите постапки на љубовното поле ќе бидат чудни, а вашиот партнер ќе биде збунет. Позборувајте отворено.

ЗДРАВЈЕ: Одлично.

Стрелец (22.11 – 21.12)

РАБОТА: Од оваа недела започнува нова деловна етапа во вашиот живот. Очекувајте голема помош од некој Лав.

ЉУБОВ: Не сакате кога некој ви говори што и како да правите. Ќе имате кавги.

ЗДРАВЈЕ: Можни се чести главоболки.

Јарец (22.12 – 20.01)

РАБОТА: Можено е оваа недела да ја извршувате работата на другите, нека не ве обзема нервозата.

ЉУБОВ: Меѓу вас и личноста родена во знакот на Овен постои огромна хемија. Доколку сте слободни не се плашете да и пријдете.

ЗДРАВЈЕ: Болки во нозете.

Водолија (21.01 – 19.02)

РАБОТА: Имате добри идеи кои колективот ги поддржува. Ова ќе биде недела полна со ентузијазам.

ЉУБОВ: Нова љубовна романса е пред вас, а зафатените можеби ќе се впуштат во афера.

ЗДРАВЈЕ: Немојте да применувате естетска хигургија.

Риби (20.02 – 20.03)

РАБОТА: Внимавајте што и пред кого зборувате. Секој непромислен збор може скапо да ве чини.

ЉУБОВ: Во оваа недела ќе ве прати среќата. Ќе уживате во друштво на партнерот.

ЗДРАВЈЕ: Добро се чувствувате.