Вештачката интелигенција ќе ги „изеде“ сите ИТ работни места до 2030 година

За пет години, нема да можете да ги одделите ИТ од вештачката интелигенција, предвиде Гартнер на симпозиумот одржан на 8 септември, пишува Арс Техника.

Потпретседателите и аналитичарите на компанијата, Алиша Малери и Дарил Пламер, го изнесоа ова тврдење за време на нивното главно обраќање на ИТ симпозиумот на Гартнер во Австралија, објавува The Register. Гартнер верува дека до 2030 година, целата работа што ја извршува овој сектор ќе вклучува употреба на вештачка интелигенција. Тоа е во остра спротивност со 81 процент од ИТ работата што се извршува денес без никаква употреба на вештачка интелигенција, вели Малери.

Не само што целата ИТ работа ќе зависи од вештачката интелигенција до 2030 година, туку голем дел од неа ќе ја вршат ботови без помош на луѓе, велат аналитичарите на Гартнер. Тие предвидуваат дека за пет години, 25 проценти од ИТ работата ќе ја извршуваат целосно ботови, додека 75 проценти од задачите ќе ги извршуваат луѓе со помош на вештачка интелигенција.

Ова не е пријатна прогноза за скептиците за вештачката интелигенција, кои често посочуваат на можни загуби на работни места како причина да се сомневаат во вештачката интелигенција. Многу организации веќе ја користат вештачката интелигенција за задачи што претходно ги извршувале луѓе во други индустрии, вклучувајќи интервјуа за работа, поддршка на клиенти, па дури и работни места како инфлуенсери на социјалните медиуми.

ИТ-индустријата веќе се подготви за губење на илјадници работни места. Сепак, ако предвидувањата на Гартнер се покажат точни, вештачката интелигенција ќе стане нешто со кое секој во ИТ-секторот ќе треба да биде запознаен. И покрај растечката улога на автоматизираните работни места во секторот, Гартнер не очекува технологијата да предизвика „исчезнување на работни места“, рече Пламер. Во моментов, според податоците на Гартнер, само 1 процент од загубите на работни места се должат на употребата на вештачка интелигенција.

Пламер и Малери веруваат дека вештачката интелигенција прво ќе ги елиминира позициите на почетно ниво. Тоа е во согласност со она што веќе се случува. Според истражувачката фирма „Ревелио Лабс“, „бројот на работни места на почетно ниво се намалил за повеќе од 40 проценти“ од јануари 2023 до јули 2025 година. Во август, „Голдман Сакс Рисрч“ предвиде дека вештачката интелигенција „би можела да замени 6 до 7 проценти од работната сила во САД доколку биде широко усвоена“, но забележа дека ефектот веројатно би бил „привремен“ како што се создаваат нови работни места.

Сите индустрии сè уште се обидуваат да разберат какво влијание ќе има вештачката интелигенција врз работните места. Исто така, постои широко распространето верување дека вештачката интелигенција на крајот ќе стане корисна алатка што ќе им овозможи на вработените да извршуваат различни видови работа и нема целосно да ги замени.

Некои очекуваат дека вештачката интелигенција на крајот ќе создаде повеќе работни места отколку што ќе елиминира. Извештајот на Светскиот економски форум „Иднината на работните места 2025“, објавен во јануари и базиран на податоци од илјада компании што вработуваат 14 милиони работници ширум светот, откри дека до 2030 година, вештачката интелигенција би можела да создаде 78 милиони работни места повеќе отколку што ќе елиминира.

Сè уште е прерано да се разбере дали вештачката интелигенција ќе биде позитивна или негативна кога станува збор за можностите за вработување. Аналитичарите на „Гартнер“ ги истакнаа предизвиците со кои се соочуваат компаниите во управувањето со трошоците поврзани со вештачката интелигенција, при што 65 проценти од компаниите моментално губат пари од инвестициите во вештачка интелигенција.

Просечниот Американец останува скептичен во врска со тоа дали вештачката интелигенција може да им го подобри животот. Во анкета спроведена на 5.410 граѓани објавена од истражувачкиот центар „Пју“ во април, 51 процент рекле дека се повеќе загрижени отколку возбудени за вештачката интелигенција. Меѓу најчесто споменуваните загрижености се губењето на работното место, лажната содржина и дезинформациите.