Четвртина бурек се стопи во осмина – скопјани бараат да се воведе бурек на мерење

бурек

Му се пријадува на човек, влегува во бурекчилница и одеднаш – четвртина бурек чини колку порано што чинеше половина пита, а грамажата… некако се стопила.

Граѓаните со години наназад сведочат дека бурекот, некогаш најевтиниот и најсигурен појадок, стана речиси луксуз.

„Пред три-четири години четвртина бурек беше 50 денари. Сега одиш, 90, 100 денари… а не е тоа четвртина, тоа е едвај осмина“, вели еден скопјанец кој редовно појадува во локална пекара.

Покачувањето на цените на бурекот е само дел од трендот со кој поскапуваат сите бели печива.

Лепчињата се намалија на тежина, кифлите што некогаш беа набрекнати сега изгледаат скромно, а цената сепак расте.

„Бурекот мора да се мери, како што е во Босна и Херцеговина. Таму купуваш по тежина, и знаеш што добиваш. Кај нас некаде четвртина е пристојна, некаде е смешна. И на крај, плаќаш исто“, реагира друг граѓанин кој смета дека токму оваа „еластичност“ во големината им овозможува на пекарите дополнителна заработка.

Некои велат – стандард треба да има. Ако е пита бурек еден килограм, тогаш четвртина мора да биде 250 грама. Без простор за игра.

Но, во пракса ретко е така. Се случува бурекот да тежи помалку, а продавачот да каже:

„Епа така е сега, тоа е четвртина“. И човек останува гладен, со чувство дека бил излажан.

Инфлацијата си го прави своето, велат економистите, а бурекот е само уште една жртва.

Сепак, кај луѓето има и нешто повеќе – емоција, бидејќи бурекот не е обично јадење, туку симбол на секојдневието.

И токму затоа секое поскапување толку боде во очи.

„Последно што очекував е бурекот да ми стане луксуз. А сега одам, купувам четвртина и морам после тоа пак да си купам нешто, бидејќи не сум сит“, раскажува еден пензионер.

Се чини дека излезот би бил токму во воведување на правило – продажба по тежина. Само тогаш ќе се знае што точно плаќа потрошувачот, без двоумење дали четвртина е четвртина, или пак, едно мало парче кое некако… повеќе личи на осмина.

Б.З.М.

