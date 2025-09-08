TikTok надмина 200 милиони корисници во Европа

TikTok објави дека на европскиот пазар има повеќе од 200 милиони месечно активни корисници, што значи дека приближно секој трет жител на континентот користи кратки видеа. Ова е значително зголемување во споредба со минатата година, кога апликацијата ја користеле 175 милиони луѓе во 32 европски земји.

На глобално ниво, платформата во сопственост на кинеската технолошка компанија ByteDance има повеќе од една милијарда месечно активни корисници, потврди портпарол на компанијата, објави CNN.

И покрај растот, TikTok се соочува со голем број регулаторни притисоци. Во Соединетите Американски Држави, претседателот Доналд Трамп, кој инсистира на продажба на американскиот бизнис на ByteDance, привлече посебно внимание. Меѓутоа, во Европа, во мај, компанијата беше казнета со 530 милиони евра за кршење на правилата за приватност, а казната ја изрече ирската регулаторна агенција.

ByteDance, матичната компанија, подготвува откуп на акции од вработените што би можело да ја процени компанијата на повеќе од 330 милијарди долари, објави Ројтерс кон крајот на август.