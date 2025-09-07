Ова се најстресните работни места денес: Проверете дали вашето е на листата?

Повеќето од работното население го поминува поголемиот дел од денот на работа, па затоа е природно занимањата и условите за работа директно да влијаат на нивото на стрес.

Стресот на работа може да се појави од различни причини. Роковите и постојаната конкуренција вршат притисок за завршување на задачите на време, додека работните места со голема одговорност, каде што животот на луѓето, па дури и вашиот, е во опасност, природно го зголемуваат нивото на стрес.

Изложеноста на опасни работни услови или постојаното внимание на јавноста става дополнителни оптоварувања, а чувството дека не ви се верува и дека немате автономија, може да предизвика фрустрација.

Покрај тоа, одвлекувањата на вниманието на работа, недостатокот на комуникација, ниските плати и ограничените можности за напредување се меѓу вообичаените извори на стрес.

Најстресните работни места денес

Медицинска сестра во одделот за итни случаи – Работата во одделот за итни случаи е исклучително стресна, бидејќи мора постојано да се донесуваат одлуки, под притисок, а погрешните одлуки можат да имаат катастрофални последици.

Анестезиолог – Одговорноста за животот на пациентот додека е во контролирана несвесна состојба, со потенцијално фатални компликации, ја прави работата исклучително тешка.

Советник за ментално здравје – Емоционално достапната личност и справувањето со чувствителни ситуации може да биде ментално исцрпувачка.

Диспечер за итни случаи – Одлуките што ги донесуваат, буквално можат да бидат живот или смрт, со потреба од смирена и прецизна комуникација.

Новинар и презентер – Долгите смени, строгите рокови, изложеноста во јавноста и високото ниво на одговорност за информациите го зголемуваат стресот.

Социјален работник – Секојдневно се соочува со насилство, злоупотреба и тажни ситуации, што е емоционално исцрпувачко.

Пожарникар – Висок ризик по животот и одговорноста за животите на другите создава интензивен стрес.

Полицаец – Работа со висок ризик, со постојан притисок и сериозни последици.

Воен персонал – Екстремните физички и психолошки барања, особено во воени конфликти, ја прават оваа работа една од најстресните.