Ако конечно сте дошле до добра плата во Германија, подгответе се за повисоки плаќања кон државата

Сојузната министерка за труд, Бербел Бас (SPD), планира да ги зголеми социјалните придонеси, објавува Политико.

Според нацрт-уредбата на нејзиното министерство, ограничувањето на придонесите во законското пензиско осигурување од 2026 година треба да биде 8.450 евра, додека оваа година е 8.050 евра.

Ова значи дека оние кои заработуваат повеќе наскоро ќе мора да плаќаат пензиски придонеси на поголем дел од своите приходи, но нивните пензиски права исто така ќе се зголемат во исто време. Според Политико, нацрт-уредбата моментално се преговара во рамките на федералната влада.

Промени се планирани и во здравственото и осигурувањето за дополнителна нега. Границата на придонесите, која сега е 5.512,50 евра, треба да се зголеми на 5.812,50 евра следната година.

Предвидено е и зголемување на ограничувањето на задолжителното осигурување – над тоа, осигурените лица можат да преминат на приватно здравствено осигурување. Во 2026 година, таа граница треба да биде 6.450 евра, додека сега е 6.150 евра.

Како што објаснува Министерството за труд, прилагодувањата се базираат на фиксна формула што го следи растот на платите во претходната година. Според нацрт-документот, бруто платите и наемнините во Германија се зголемиле за 5,16 проценти во текот на 2024 година.