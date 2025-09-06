ЧУДОТО НА МЕДИЦИНАТА ОД РУСИЈА: Вакцината против рак подготвена за употреба! Ја намалува смртноста и ги уништува туморите

Руската вакцина против рак е подготвена за клиничка употреба. Студиите покажаа безбедност и ефикасност до 80%, а примената ќе започне кај пациенти со колоректален карцином.

Русија разви вакцина против рак која, според експертите, е целосно подготвена за употреба. Студиите спроведени во текот на неколку години ја потврдија не само безбедноста на препаратот, туку и неговата висока ефикасност, изјави за весникот „Известија“ раководителката на Федералната медицинско-биолошка агенција (ФМБА) и поранешна министерка за здравство Вероника Скворцова.

„Вакцината е подготвена за употреба, сега чекаме дозвола“, рече Скворцова.

Како што прецизираше, на крајот на летото 2025 година, ФМБА достави документација до Министерството за здравство со барање за одобрување на клиничка примена. Процесот на истражување траеше со години, а во текот на последните три години беа спроведени регулирани претклинички студии. Тие покажаа дека вакцината е безбедна, дури и во случај на повторна и повеќекратна употреба, и дека нејзината ефикасност е висока, со јасен ефект врз намалувањето и забавувањето на растот на туморот.

Скворцова нагласи дека ефикасноста на вакцината зависи од видот на болеста, но се движи од 60 до 80 проценти. Покрај тоа, резултатите од истражувањата укажуваат на намалување на смртноста предизвикана од тумори кај пациенти кои го примиле овој препарат.

На прашањето на новинарите во кои случаи вакцината ќе се примени прво, Скворцова објасни дека се планира да започне клиничка употреба кај пациенти со колоректален карцином.

Паралелно, вакцината е во напредна фаза на развој за третман на глиобластом, една од најагресивните форми на тумори на мозокот, како и разни видови меланом. Како што истакна, не станува збор само за меланом на кожата, туку и за меланом на очните мембрани, кој исто така се смета за болест со брз и тежок тек.