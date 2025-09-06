ПочетнаЕКОНОМИЈАОколу 6.000 луѓе му оддадоа почит на Џорџо Армани во Милано
Околу 6.000 луѓе му оддадоа почит на Џорџо Армани во Милано

армани дизајнер

Денес, околу шест илјади луѓе му оддадоа почит на починатиот италијански дизајнер Џорџо Армани во капелата во модната област во Милано, која ќе биде отворена за посетители до утре во 18 часот.

Околу 300 фенери се поставени во изложбениот салон на Армани Силос, а во центарот се наоѓа ковчег од светло дрво со букет бели рози, додека зад него се наоѓа екран со црно-бела фотографија од дизајнерот и неговиот цитат: „Наследството што се надевам дека ќе го оставам е наследство на посветеност и почит“.

Раи ТВ објави дека просторијата мириса на темјан, додека музиката на Лудовик Еинауди свири во позадина.

Ковчегот од темно дрво беше поставен во затемнета просторија, покриен со бели цвеќиња и опкружен со бели хартиени фенери.

„Беше толку емотивно. Тој беше неверојатен човек… понекогаш груб, но секогаш човечен“, рече Силвија Албонети, продавачка во Емпорио Армани.

Студентот по мода Пјетро Анџелери додаде: „Секоја негова ревија беше чиста магија. Никој не можеше да ги направи жените да блеснат како него. Ќе ни недостига.“

Армани создаде империја вредна милијарди евра. Тој облекувал холивудски ѕвезди, поп-икони и членови на кралски семејства. Неговиот елегантен и суптилен стил ја промени модната сцена засекогаш.

Неговата смрт се случи само неколку недели пред прославата на 50-годишнината од модната куќа, планирана за Неделата на модата во Милано.

