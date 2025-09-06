Дали аналитичарите грешат во врска со претстојната презаситеност со нафта?

Пазарот на нафта е презаситен со залихи, додека растот на побарувачката се забавува, ова стана доминантна претпоставка меѓу трговците со нафта во текот на изминатите две години, постојано потврдено од аналитичарите. Сепак, претпоставките честопати се покажуваат како погрешни, особено кога не се засноваат на физички податоци, пишува „Oilprice“.

Во својот последен месечен извештај, Меѓународната агенција за енергија (IEA), на пример, посочи дека светот се соочува со рекорден вишок на сурова нафта, кој се очекува да се прошири во последниот квартал од оваа година и да продолжи во првите месеци од 2026-та година. Очекуваниот вишок се должи на послабата од очекуваната потрошувачка на нафта на неколку големи пазари во земјите во развој, во комбинација со растечкото производство и во ОПЕК+ и на други места, особено во САД, Канада, Гвајана и Бразил.

Инвестициските банки, исто така, очекуваат презаситеност, освен ако некаде не избувне војна. „Goldman Sachs“ неодамна прогнозираше дека суровата нафта од типот Брент ќе падне под 55 долари за барел следната година, наведувајќи ги очекувањата за презаситеност од 1,8 милиони барели дневно до крајот на оваа година, што е во согласност со прогнозата на „IEA“. „Morgan Stanley“ е повнимателен во своите прогнози, но сепак претпоставува сценарио за изобилство на понуда, како што прави и „ING“ во повеќето од своите редовни белешки за пазарот на стоки. Но, постојат некои исклучоци.

Една таква прогноза е од „Standard Chartered“, која се спротивстави на трендот на песимистички проценки на цените на нафтата, забележувајќи ги оптимистичките фактори што другите аналитичари или ги игнорираат или ги потценуваат. „Oxford Energy“ исто така нуди оптимистички поглед со извештај што внимателно го разгледува физичкиот пазар на нафта. Изненадувачки, за многумина, физичкиот пазар не нуди докази за презаситеност во скоро време.

Залихите на сурова нафта се секогаш добро место за почеток, и оттука започнува „Oxford Energy“, забележувајќи дека залихите во Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД) се зголемиле за само 4 милиони барели во првите шест месеци од годината. Ова скромно зголемување сугерира дека залихите на нафта на ОЕЦД се уште се далеку под нивниот петгодишен просек.

Слична е ситуацијата и во Соединетите Американски Држави, иако тие паѓаат секоја среда кога американската Администрација за енергетски информации известува за намалување на залихите на сурова нафта. Сепак, на подолг рок, залихите имаат тренд на опаѓање, што укажува дека побарувачката останува здрава и дека заканата од масивен вишок може да биде малку претерана.

Па што е со залихите надвор од ОЕЦД и САД? Кина, особено, складира нафта, искористувајќи ги намалените цени на санкционираната руска сурова нафта. Порано оваа година, медиумите објавија дека залихите на сурова нафта во Кина достигнале тригодишен максимум, што укажува дека растот на побарувачката заостанува зад темпото на рафинирање. Исто така, имаше повторени предупредувања за забавување на побарувачката за нафта во најголемиот светски увозник на нафта – дури и додека увозот расте, како и темпото на рафинирање во кинеските рафинерии.

Сепак, „Oxford Energy“ забележува дека бидејќи Кина не дава податоци за залихите, тешко е точно да се пресметаат резервите на нафта, а проценките дадени од системите за следење на податоци се разликуваат премногу за да понудат веродостојни информации.

Друг фактор што треба да се земе предвид при проучување на изгледите за цените на нафтата е флуктуирачкото складирање, велат аналитичарите. Тие укажуваат на бум во 2020-та година кога блокадите поради Ковид ја погодија побарувачката. Откако заврши пандемијата, нафтата во пловечките складишта се намали пред повторно да порасне поради западните санкции врз Русија. Сепак, „Oxford Energy“ забележува дека нивото на нафта во пловечките складишта останува под нивоата достигнати во 2022-ра година.

Еве го прашањето за нафтените производи. Доколку има премногу понуда, дел од неа ќе оди во складирање – вклучително и скапо пловечко складирање – но остатокот ќе се претвори во горива и други производи. Уште еднаш, сите очи се насочени кон Кина, каде што се очекува уште едно изненадување. Според податоците на „Kpler“, цитирани од „Oxford Energy“, извозот на нафтени производи од Кина не се зголемил. Всушност, тој се намалил за 10% и останува слаб. Една причина за ова е, се разбира, поставувањето квоти од страна на владата. Но, друга би можела да биде силната домашна побарувачка за горива.