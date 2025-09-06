Борбата против дефлацијата пред една деценија ја остава кинеската економија зависна од стимулации

Пред една деценија, кинескиот претседател Си Џинпинг се соочи со дефлациска спирала и прекумерно производство и спроведе низа мерки кои не само што се справија со ситуацијата, туку доведоа и до градежен бум со инвестиции од 900 милијарди долари, пишува „Bloomberg“.

Ситуацијата во Кина сега изгледа слично, но мерките што ги преземаат властите предизвикуваат загриженост.

„Bloomberg“ забележува дека прекумерното производство во рудниците е ограничено по регулаторните инспекции на компаниите што вадат прекумерни количини јаглен, а најголемиот рудник за литиум е затворен три месеци. Раководителите на компаниите за електрични автомобили и некои технолошки компании беа предупредени да ја прекинат „ценовната војна“ што ја водат на локалниот пазар за да привлечат клиенти, но која исто така им го јаде профитот.

Сепак, оваа државна интервенција ги ограничува можностите и го забавува економскиот раст. Според Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), субвенциите за индустријата – кредити со ниска камата, земјиште, директни трансфери на готовина или даночни олеснувања – изнесуваат 4% од бруто домашниот производ (БДП) годишно. Приоритет е да се зачуваат работните места и затоа субвенциите се користат за поддршка на неодржливи бизниси – „компании-зомби“.

Сега властите го ограничуваат прекумерното производство, но во исто време недостасуваат стимулации за домаќинствата, кои во 2015-та година ослободија инвестиции во недвижности, исто така забележува „Bloomberg“. Без таков стимул, властите сега ќе мора да преземат значајни реформи. Конгрес на Комунистичката партија е закажан за октомври во Пекинг, каде што ќе се дискутира и развива следниот петгодишен план за економски развој на земјата.

Според аналитичарите, опциите за надминување на слабостите во кинеската економија се поврзани со стимулации за поттикнување на потрошувачката или политики за зголемување на приходите на Кинезите. Сепак, владата започна масивен проект за изградба на брана во Тибет – најголемата во светот, вредна 1,2 трилиони јуани (167 милијарди долари). Ова е навистина можност, но нејзината изградба ќе трае со години, а ефектите врз економијата ќе бидат побавни.

Насоката кон вакви инфраструктурни проекти е опција, но по години индустријализација, Кина има прилично добро развиена инфраструктура, вклучувајќи патишта и мостови.

Проблемите за кинеската економија мора брзо да се решат во услови на царини што можат да го ограничат пристапот на кинеските стоки до Соединетите Американски Држави – најголемиот потрошувачки пазар во светот, и геополитички тензии.

Едно решение е поддршката на секторот за домување, кој сè уште не успеа да се ослободи од кризата што започна во 2021-ва година. Сепак, досега поддршката од локалните власти, што се состои во откуп на непродадени домови, не ги даде очекуваните резултати. Сега Пекинг чека помош од компании блиски до владата.

Според економистите на „Bloomberg“, борбата против прекумерното производство во моментов би имала влијание врз растот. Затоа, најсоодветниот чекор би бил зголемување на побарувачката преку зголемување на приходите и зголемување на работните места. Ова би можело да се случи на различни начини, вклучително и преку зголемување на пензиите во руралните региони, намалување на придонесите за социјално осигурување и даночни олеснувања за луѓето со ниски приходи.

Субвенциите за семејствата со мали деца исто така би можеле да ја стабилизираат ситуацијата, особено затоа што демографската криза во земјата по „политиката на едно дете“ станува сè повидлива.