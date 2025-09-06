Новата „Honda Prelude“ беше претставена во Јапонија, наскоро и во Европа (ФОТО/ВИДЕО)

Сегментот на мејнстрим купе е речиси мртов. Компании како „Toyota“, „Nissan“, „Ford“ и „Chevrolet“ нудеа автомобили со погон на предните тркала и две врати, базирани на нивните мејнстрим седани, но сите го напуштија сегментот.

„Honda“, пак, ги укина и купеата „Accord“ и „Civic“ пред неколку години, но јапонската компанија очигледно не е подготвена да се откаже од идејата за автомобили со две врати и погон на предните тркала. И додека сите се повлекуваат, брендот ги удвојува своите напори, претставувајќи ја новата генерација на „Prelude“.

Прототип на моделот беше претставен пред една година во Јапонија, а сега „Honda“ започна со продажба на домашниот пазар, откривајќи дополнителни детали за моделот. Ова е шестата генерација на „Prelude“, чија задача е токму да го оживее мејнстрим купе сегментот.

Првите пет генерации на „Prelude“ беа практично купеа „Accord“, иако со некои интересни дополнувања. Сепак, новиот модел оди подалеку од таа рамка, бидејќи во суштина е купе „Civic Hybrid“. Користи ист хибриден систем со два мотора од 200 коњски сили кој го избегнува конвенционалниот менувач како и „Civic“, и се вози на истата платформа.

Сепак, како и претходните „Prelude“, „Honda“ додаде малку посебен шмек на овој. Дизајниран е да биде „grand tourer“ наменет за најстраствените фанови на вакви автомобили, па затоа добива иста предна суспензија со две оски како „Civic Type R“. Големата вест, сепак, е „Honda S+ Shift“. Ова е првиот обид на „Honda“ во новиот свет на синтетичко менување брзини. Бидејќи системот со два мотора користи два електрични мотори свртени еден кон друг наместо менувач, нема брзини за менување во оваа „Honda“.

Со оглед на тоа што брендот е познат по своите рачни менувачи, одлучи да стави лажни брзини во „Prelude“. Активирајте го системот со копчето „S+ Shift“ и ќе можете да менувате имагинарни брзини користејќи ги лопатките за менување брзини.

„Prelude“ доаѓа само во едно ниво на опременост, со стандарден 9,0-инчен екран на допир. Тоа е истата единица што ја добивате во врвниот „Civic“, со вграден и безжичен „CarPlay“ од „Google“ и „Android Auto“. Целосниот пакет карактеристики за активна безбедност на „Honda“ е исто така стандарден, вклучувајќи помош за одржување на лента и адаптивен темпомат. Сите „Prelude“ модели добиваат и „Bose“ звучен систем.

Постои само една фабрички вградена опција за тркала: 19-инчни алуминиумски тркала „Berlina Black“. Но, дилерите ќе понудат опционални тркала „Honda Performance Development“ (HPD), кои се оние што треба да ги добиете.

Кога станува збор за дизајн, тоа е чист спортски автомобил. „Honda“ инсталираше фарови во форма на крила кои се протегаат до центарот и се спојуваат со тенката решетка. Предните светла се опремени со целосна LED технологија и имаат адаптивни долги светла и активни светла за свиоци.

Лизгачките рачки на надворешните врати, отворот за воздух во црна хромирана боја и сино обоените сопирачки клешти со името на јапонскиот модел се некои од деталите на оваа нова „Honda Prelude“, чиј заден дел е доминиран од континуирани LED задни светла, од крај до крај.

Мала вертикална лента обоена во сина боја, и напред и назад, ја покажува поефикасната природа на овој спортски автомобил.

Цените за новиот „Prelude“ во Јапонија се околу 42.000 долари. Продажбата на хибридното купе ќе започне во Европа следната година, а се очекува да биде поскапо.