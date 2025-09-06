Заборавете ги портокалите, овие намирници имаат многу повеќе витамин Ц

Кога ќе се спомене витамин Ц, првата асоцијација на многу луѓе е со портокали. Иако цитрусните овошја се познати по нивната висока содржина на овој важен витамин, многу други намирници содржат уште поголеми количини, а исто така имаат и помала содржина на јаглехидрати, пишува „The Mirror“.

Здравата исхрана е исклучително важна за целокупната состојба на телото, а витамините играат клучна улога во одржувањето на здравјето. Меѓу 13-те есенцијални витамини што му се потребни на нашето тело, витаминот Ц зазема посебно место. Додека просечниот портокал содржи околу 53 мг витамин Ц, некои други намирници ја надминуваат оваа количина многу пати.

Зошто ни е потребен витамин Ц?

Витаминот Ц игра важна улога во многу процеси во телото. Тој е моќен антиоксиданс кој ги штити клетките од оштетувања предизвикани од слободните радикали. Исто така, помага во зајакнување на имунитетот, одржување здрава кожа, коски, ‘рскавица и крвни садови и го забрзува заздравувањето на раните.

Покрај тоа, витаминот Ц ја подобрува апсорпцијата на железо од храната, што е важно за превенција од анемија. Недостатокот може да доведе до недостаток познат како скорбут, болест која предизвикува слабост, замор, крварење на непцата и побавно заздравување на рани.

Храна што содржи повеќе витамин Ц од портокалите

Голем број овошја и зеленчуци содржат значително поголеми количини на витамин Ц од портокалите. Еве листа на некои од најбогатите природни извори:

– Црвени пиперки – Една чаша сечкана црвена пиперка содржи околу 190 мг витамин Ц, речиси три пати повеќе од портокал со средна големина.

– Киви – Една порција киви обезбедува околу 137 мг витамин Ц, речиси двојно повеќе од портокал.

– Црни рибизли – Содржи околу 200 мг витамин Ц на 100 грама, што ги прави еден од најбогатите извори.

– Млада зелка – Содржи околу 180 мг витамин Ц на 100 грама.

– Јагоди – Една чаша јагоди содржи околу 85 мг витамин Ц.

– Кељ – Една порција кељ обезбедува околу 80 мг витамин Ц.

– Брокула – Содржи 79 мг витамин Ц на 100 грама.

– Бриселско зелје – Една порција содржи околу 75 мг витамин Ц.

Колку витамин Ц ни е потребен?

Иако витаминот Ц е важен, не се препорачува претерување со него. Дневниот внес од повеќе од 1000 мг може да предизвика проблеми со желудникот, како што се надуеност, дијареја и болки во стомакот. Ако се случи ова, симптомите обично исчезнуваат кога внесот се намалува.

Препорачаната дневна количина на витамин Ц е 90 мг за мажи над 19 години и 75 мг за жени во истата возрасна група. Бидејќи телото не може да го складира витаминот Ц, важно е редовно да го внесувате преку исхраната.

Додатоци во исхраната можат да помогнат во случаи кога исхраната не е доволно разновидна, но секогаш се препорачува да се консултирате со лекар пред да земете какви било додатоци. Тие никогаш не треба да бидат замена за балансирана, здрава исхрана.