Телефоните на преклопување се вратија: „Huawei“ доминира, „Motorola“ изненадува, „Samsung“ паѓа на третото место

Телефоните на преклопување се враќаат силно на глобалниот пазар. Според најновиот извештај на „Counterpoint Research“, во вториот квартал од 2025-та година, испораките пораснале за дури 45% во споредба со истиот период минатата година, што јасно покажува дека овој сегмент на паметни телефони влегува во фаза на забрзано закрепнување и експанзија.

Овој тренд, сепак, не е поволен за „Samsung“, кој до неодамна беше лидер во оваа категорија на уреди. На најголемиот и најбрзо растечкиот пазар во Кина, побарувачката за уреди на преклопување останува силна, што му овозможи на „Huawei“ да ја задржи својата водечка позиција со дури 45% пазарен удел.

Пазарот на телефони на преклопување е во нагло зголемување

Најголемото изненадување на кварталот е несомнено „Motorola“, која, благодарение на популарноста на својата серија „Razr 60“ во Соединетите Американски Држави, успеа да освои 28% од глобалниот пазар. Ова значи дека еден од четири телефони на преклопување испорачани во овој период го носеше логото на „Motorola“. Овој успех ја позиционираше компанијата како втор најголем производител во овој сегмент, веднаш зад „Huawei“.

Графикон: „Counterpoint Research“

„Huawei“, од друга страна, се истакна со моделот „Mate X6“, кој сочинува повеќе од една третина од сите испораки на преклопни телефони, дополнително зацврстувајќи ја доминацијата на брендот на пазарот.

„Samsung“, некогаш неоспорен лидер во преклопните телефони, падна на третото место со само 9% пазарен удел. Ова претставува пад од 12% во споредба со истиот период минатата година, што јасно покажува колку „Huawei“ и „Motorola“ го туркаа.

Сепак, ситуацијата за јужнокорејската компанија не е безнадежна. Со лансирањето на новите модели „Galaxy Z Fold7“ и „Galaxy Z Flip7“ во третиот квартал, „Samsung“ се обидува да врати дел од изгубениот пазар. „Z Fold7“ особено се издвојува, кој, благодарение на својот ултратенок дизајн, доби позитивни критики и веќе покажува добри резултати од продажбата.

Експертите очекуваат ново преместување на пазарот во третиот квартал. Телефоните на преклопување повторно стануваат клучно технолошко бојно поле, а 2025-та година би можела да донесе целосно преструктуирање на глобалниот поредок меѓу водечките производители.