Приходите на „Siemens“ се зголемуваат поради силната побарувачка за железнички производи

Приходите и нарачките на Siemens се зголемија во третиот фискален квартал, бидејќи силната побарувачка за железничките производи на германскиот индустриски производител го компензираше остриот пад во неговиот софтверски бизнис, објави „Bloomberg“.

Споредливите приходи за периодот се зголемија за 5 проценти на 19,4 милијарди евра, соопшти „Siemens“. Нарачките за неговиот оддел за мобилност се зголемија тројно, вклучувајќи договор од 3,5 милијарди евра за железнички систем „клуч на рака“ во Египет. Компанијата ја потврди својата прогноза за целата година.

Извештајот, исто така, покажа слабости. Одделот за дигитални индустрии на „Siemens“, кој произведува уреди за фабричка автоматизација што ги контролираат производствените текови, забележа пад на нарачките и приходите. Додека неговиот бизнис за автоматизација во Кина и САД расте, продажбата на софтвер се намали по силниот период во претходната година. Компанијата очекува одделот да ја зголеми споредливата продажба за среден до висок едноцифрен број во четвртиот квартал.

„Siemens“ се бори со забавување во Кина што ја намали продажбата на опрема за фабричка автоматизација. Наместо тоа, компанијата се потпира на растечката побарувачка за железница и, особено, производи за електрификација, индустрија која има корист од огромни инвестиции во енергетски интензивни центри за податоци за апликации за вештачка интелигенција.

„Очекувам кинескиот пазар постепено да се опорави. Сите мерки што кинеската влада ги презема сега за да го поттикне растот се ветер во опашката за нас“, рече главниот извршен директор Роланд Буш во интервју за телевизијата „Bloomberg“.

Како и повеќето производители, „Siemens“ се соочува и со повисоки тарифи откако Европската унија се согласи да воведе тарифа од 15 проценти за поголемиот дел од извозот на блокот во Соединетите Држави според неодамнешниот трговски договор со администрацијата на Трамп.

„Компанијата не беше толку задоволна од договорот, но сега имаме еден“, рече Буш. Тој додаде дека влијанието на тарифите ќе биде минимално поради „силното локално присуство“ на компанијата.

За да ја подобри профитабилноста, „Siemens“ се движи кон линии на производи ориентирани кон софтвер во целиот свој бизнис. Минатата година, компанијата го објави купувањето на софтверскиот развивач Алтаир Инженеринг за 10 милијарди долари, бидејќи се обложува на растечката побарувачка во секторот за индустриски софтвер поради растечкиот интерес за вештачка интелигенција.

„’Altair’ и ‘Dotmatics’, другата неодамнешна аквизиција на софтвер од страна на ‘Siemens’, ќе додадат околу 200 милиони евра на приходите во четвртиот квартал“, изјави главниот финансиски директор Ралф Томас.