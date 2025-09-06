Доналд Трамп потпиша ослободување од царини за трговските партнери

Претседателот на САД, Доналд Трамп, потпиша извршна наредба што почнува од понеделник, 8 септември, со која се нудат царински ослободувања за трговските партнери кои ќе постигнат договори за индустриски извоз како што се никел, злато и други метали, како и фармацевтски соединенија и хемикалии.

Во текот на првите седум месеци од мандатот на Трамп, тој значително ги зголеми царините за да го преработи глобалниот трговски систем, да го намали трговскиот дефицит на САД и да наметне отстапки од трговските партнери во преговорите.

Неговата последна наредба се однесува на повеќе од 45 категории со нула царина за увоз од партнерски земји со кои се склучени трговски договори.

Регулативата ги усогласува американските царини со обврските во постојните рамковни договори, вклучително и оние со сојузници како Јапонија и ЕУ.

Ослободувањата за земјите со трговски договори со САД треба да стапат на сила во понеделник, 8 септември, според соопштението на американската администрација.

Во наредбата, Трамп вели дека неговата подготвеност да ги намали царините зависи од „степенот и економската вредност на обврските на трговскиот партнер кон САД во реципрочен трговски договор“ и од националните интереси на САД.

Намалувањата вклучуваат производи кои „не можат да се одгледуваат, рударат или произведуваат природно во САД“ или не можат да се произведуваат во доволна количина за да се задоволи домашната побарувачка.

Официјален претставник на Белата куќа изјави дека наредбата, исто така, воспоставува нови исклучоци за одредени земјоделски производи, авиони и делови, како и непатентирани производи за употреба во фармацевтски производи.