Дали работата од дома навистина ни штеди пари?

Работата од дома веќе одамна не е привилегија само за мал број професии. По пандемијата, стана реалност за илјадници луѓе во Македонија. Но, вистинското прашање не е дали е можно, туку колку навистина се штедат пари со тоа што канцеларијата ја заменуваме со дневната соба.

„Прво што забележав е дека сметките за гориво ми се преполовија“, раскажува Јована, маркетинг менаџерка и мајка на мало дете. „Порано за бензин одвојував околу 6.000 денари месечно. Сега тоа се сведува на едно до две полнења резервоар – и тоа не секој месец“.

Колку навистина може да се заштеди?

Да земеме просечно скопско семејство, каде двајца работат во различни делови на градот.

транспорт: ако секој патува по 25 километри дневно во двата правци, горивото чини околу 6.000–8.000 денари месечно по лице. Тоа се најмалку 12.000 денари за двајца.

кафе и сендвичи: просек од 150 денари дневно, или над 3.000 денари месечно. Дома трошокот е помал, но често се заменува со дополнителни грицки.

сметки: струја, греење и интернет – плус 1.500–2.500 денари месечно. Некои зиме плаќаат и повеќе, ако користат клима или греалки.

облека: канцелариски стил значи често купување и хемиско чистење. Работата од дома овде носи заштеда од најмалку 1.000 денари месечно.

Ако се сумира, двојка што работи од дома може да заштеди 10.000–12.000 денари месечно, но и да изгуби околу 3.000–4.000 денари на повисоки сметки. Нето ефектот? 6.000–8.000 денари во плус.

Скриената страна на приказната

„Луѓето забораваат дека сметките за струја и греење растат кога си цел ден дома“, предупредуваат аналитичарите. „Не зборуваме за енормни суми, но ако користите клима цела зима, тоа не е мал трошок. Секако, зависи од секоја семејна ситуација“.

Сашо, ИТ програмер, додава и лична перспектива:

„Да, не плаќам кафе по локали, ама искрено – дома трошам повеќе на храна. Работам пред лаптоп и несвесно три пати одам до фрижидер. Тоа се трошоци што порано ги немав. Да не зборувам за тоа дека се здебелив“.

Пари или време?

Затоа, економистите предупредуваат: нема универзален одговор. Некој што живее блиску до работа и оди пеш нема да почувствува драстична разлика.

Но за оние што секојдневно минуваат километри во сообраќај, заштедата е и финансиска и психолошка.

„Пари се штедат, тоа е факт. Но уште поголема добивка е времето“, нагласува Јована. „Наместо да стојам во гужви два часа дневно, тие два часа ги поминувам со детето. А тоа нема цена“.

Конечниот заклучок? Работа од дома може да донесе сериозно олеснување за буџетот – но и да отвори нови, неочекувани трошоци. Прашањето е едноставно: што е повредно за вас: парите или времето што ќе го добиете назад?

Б.З.М.