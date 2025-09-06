ПочетнаЕКОНОМИЈАДали работата од дома навистина ни штеди пари?
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

Дали работата од дома навистина ни штеди пари?

8
работа дома

Работата од дома веќе одамна не е привилегија само за мал број професии. По пандемијата, стана реалност за илјадници луѓе во Македонија. Но, вистинското прашање не е дали е можно, туку колку навистина се штедат пари со тоа што канцеларијата ја заменуваме со дневната соба.

     Добивајте вести на Viber     

„Прво што забележав е дека сметките за гориво ми се преполовија“, раскажува Јована, маркетинг менаџерка и мајка на мало дете. „Порано за бензин одвојував околу 6.000 денари месечно. Сега тоа се сведува на едно до две полнења резервоар – и тоа не секој месец“.

Колку навистина може да се заштеди?

Да земеме просечно скопско семејство, каде двајца работат во различни делови на градот.

транспорт: ако секој патува по 25 километри дневно во двата правци, горивото чини околу 6.000–8.000 денари месечно по лице. Тоа се најмалку 12.000 денари за двајца.

кафе и сендвичи: просек од 150 денари дневно, или над 3.000 денари месечно. Дома трошокот е помал, но често се заменува со дополнителни грицки.

сметки: струја, греење и интернет – плус 1.500–2.500 денари месечно. Некои зиме плаќаат и повеќе, ако користат клима или греалки.

облека: канцелариски стил значи често купување и хемиско чистење. Работата од дома овде носи заштеда од најмалку 1.000 денари месечно.

Ако се сумира, двојка што работи од дома може да заштеди 10.000–12.000 денари месечно, но и да изгуби околу 3.000–4.000 денари на повисоки сметки. Нето ефектот? 6.000–8.000 денари во плус.

Скриената страна на приказната

„Луѓето забораваат дека сметките за струја и греење растат кога си цел ден дома“, предупредуваат аналитичарите. „Не зборуваме за енормни суми, но ако користите клима цела зима, тоа не е мал трошок. Секако, зависи од секоја семејна ситуација“.

Сашо, ИТ програмер, додава и лична перспектива:

„Да, не плаќам кафе по локали, ама искрено – дома трошам повеќе на храна. Работам пред лаптоп и несвесно три пати одам до фрижидер. Тоа се трошоци што порано ги немав. Да не зборувам за тоа дека се здебелив“.

Пари или време?

Затоа, економистите предупредуваат: нема универзален одговор. Некој што живее блиску до работа и оди пеш нема да почувствува драстична разлика.

Но за оние што секојдневно минуваат километри во сообраќај, заштедата е и финансиска и психолошка.

„Пари се штедат, тоа е факт. Но уште поголема добивка е времето“, нагласува Јована. „Наместо да стојам во гужви два часа дневно, тие два часа ги поминувам со детето. А тоа нема цена“.

Конечниот заклучок? Работа од дома може да донесе сериозно олеснување за буџетот – но и да отвори нови, неочекувани трошоци. Прашањето е едноставно: што е повредно за вас: парите или времето што ќе го добиете назад?

Б.З.М.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025