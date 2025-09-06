Стопанска банка а.д. Битола ги намалува трошоците за секојдневните банкарски услуги

Стопанска банка а.д. Битола донесе одлука за измени во својата Тарифа на надоместоци за физички и правни услуги, кои од 1 октомври 2025 година значително ќе се намалат и делумно ќе се укинат надоместоците за користење на услугите.

Со оваа одлука Банката ја потврдува својата заложба за поголема транспарентност и финансиска достапност, олеснувајќи им на граѓаните и компаниите пристап до современи и поволни банкарски решенија.

Клучни измени и поволности за физички лица:

Поголема достапност на електронските плаќања : сите трансфери што граѓаните ги вршат преку интернет или мобилно банкарство кон сметки во рамки на Стопанска банка а.д. Битола отсега ќе бидат целосно бесплатни.

: сите трансфери што граѓаните ги вршат преку интернет или мобилно банкарство кон сметки во рамки на Стопанска банка а.д. Битола отсега ќе бидат целосно бесплатни. Електронски трансфери по пониски цени : кредитните трансфери преку интернет и мобилна апликација кон други банки преку МИПС се намалуваат за 50 %, од 110 денари на 55 денари.

: кредитните трансфери преку интернет и мобилна апликација кон други банки преку МИПС се намалуваат за 50 %, од 110 денари на 55 денари. Намалени надоместоци на шалтер : трансферите кон сметки во други банки преку МИПС се намалуваат од 250 денари на 200 денари.

: трансферите кон сметки во други банки преку МИПС се намалуваат од 250 денари на 200 денари. Интернет банкарство без дополнителни трошоци: целосно се укинува еднократниот надоместок за издавање на БТ Токен апликација (која досега чинеше 200 денари).

Клучни измени и поволности за правни лица:

Пониски надоместоци за онлајн трансакции : безготовинските кредитни трансфери преку интернет услуги кон други банки преку МИПС се намалуваат за 25 %, од 120 денари на 90 денари.

: безготовинските кредитни трансфери преку интернет услуги кон други банки преку МИПС се намалуваат за 25 %, од 120 денари на 90 денари. Пониски надоместоци за кредитни трансфери преку МИПС: намалување од 320 денари на 280 денари по налог.

Со овие измени, Стопанска банка а.д. Битола значајно го олеснува користењето на платежни сметки, електронско и мобилно банкарство и трансфери на средства – со што се создаваат услови за побрзо, поедноставно и поекономично секојдневно банкарско работење.