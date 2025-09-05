Hisense е глобалниот спонзор на FIFA World Cup 2026™

Hisense ќе биде спонзор на FIFA World Cup 2026™ трет пат по ред, беше објавено на саемот IFA 2025 во Берлин. Еден од најголемите брендови за потрошувачка електроника го продолжува своето партнерство со најголемото фудбалско натпреварување во светот, со што се потврдува одличната соработка со FIFA организацијата која трае веќе седум години.

Од 2018. година, FIFA и Hisense заеднички имплементираа серија глобални активации. Од Светското првенство во фудбал во 2018 година и соработката на содржината на FIFA+ во 2022 година, преку технолошката интеграција во VAR системот на FIFA Club World Cup 2025™, до најновото спонзорство на FIFA World Cup 2026™. Секоја од овие соработки го зајакна глобалното присуство на брендот Hisense и ја потврди посветеноста на компанијата за подобрување на корисничкото искуство и искуството на навивачите.

Бидејќи првенството во 2026 година ќе биде првото што ќе се одржи во три земји со 48 учесници, Hisense има за цел да претвори милијарди дневни соби во седишта во прв ред. Да им овозможи на навивачите од секој дел од светот да уживаат во натпреварите како никогаш досега и навистина да го доживеат секој момент.

Катерин Фанг, потпретседател на Hisense Group, нагласи дека фудбалот ја претставува визијата, страста и заедничките вредности што ги зближуваат навивачите ширум светот. Таа ја нагласи амбицијата на компанијата Hisense секој корисник и секој навивач да може да го доживее натпреварот подеднакво добро – како да се на стадион. Со филозофија ориентирана кон корисникот и постојано инвестирање во иновации на дисплеите – од HDR, преку Laser TV, до најновиот RGB-MiniLED – Hisense се стреми да го испорача најубавото искуство за гледање телевизија, славејќи ја убавината на играта и зближувајќи ги луѓето.

Роми Гај, оперативниот директор на FIFA, нагласи дека тие многу ја ценат долгорочната соработка со компанијата Hisense, признавајќи ја силната посветеност на иновациите и навивачите на фудбалот ширум светот. Тој нагласи дека како што напредуваат подготовките за FIFA World Cup 2026™, двете организации со нетрпение очекуваат да соработуваат за да го донесат возбудувањето од турнирот до милиони домаќинства низ целиот свет.

Компанијата Hisense на IFA 2025 саемот

На IFA 2025 во Берлин, Hisense го претстави својот најнов RGB-MiniLED телевизор, поставувајќи нови стандарди за перформанси на сликата со подобрена боја, контраст и осветленост. Лансирањето на првиот ваков телевизор ја потврдува континуираната улога на Hisense во редефинирањето на стандардите за прикажување и испораката на забава од следната генерација за домаќинствата низ целиот свет.

Повеќе информации за сите презентирани иновации и апарати од IFA 2025 саемот ќе најдете наредните денови на веб-страницата на Hisense Македонија.