УНИ Банка со силен раст на добивката во првото полугодие од 2025 година

Според неревидираните извештаи заклучно со 30.06.2025 година, УНИ Банка продолжува со позитивниот тренд, зацврстувајќи ја својата позиција на пазарот со одлични финансиски резултати за првото полугодие од 2025 година. Банката забележа значителен раст на добивката, потврдувајќи ја својата стабилност и успешна стратегија.

Највпечатливиот податок е растот на добивката пред оданочување, која изнесува 202,9 милиони денари, што претставува импресивен скок од 29% во однос на истиот период минатата година (156,7 милиони денари). Овој раст се одразува и на заработката по акција, која достигна 744 денари, што е значително повеќе од 574 денари во првиот квартал на 2024 година.

Додека нето-приходите од камата се одржуваат на стабилно ниво, речиси непроменети во споредба со минатата година, на 599,8 милиони денари, приходите од провизии се намалени на 115,5 милиони денари. Сепак, силен раст е забележан кај останатите приходи од дејноста, кои се зголемиле за 58% на 58,1 милиони денари. Клучен фактор за подобрените резултати е и значителното намалување на трошоците за исправка на вредноста на финансиските средства, на 136,1 милиони денари од 235,3 милиони денари лани.

Овие резултати покажуваат дека УНИ Банка успеа да ја зголеми својата профитабилност за речиси една третина. Со тоа, банката уште еднаш ја потврдува својата улога како важен и стабилен играч во банкарскиот сектор во Македонија. Останува да видиме дали овој позитивен тренд ќе продолжи и во следните квартали.

С.Б.