Кои европски земји сè уште се потпираат на руската енергија?

Европа значително ја намали својата зависност од руската енергија, но милијарди евра сè уште се влеваат во Русија секоја година.

Со претстојната построга забрана, многу земји-членки ги диверзифицираа своите извори, додека други сè уште се потпираат на руските цевководи и течниот природен гас (LNG). Ова е според „Европската њузрум“, платформа за соработка помеѓу 23 европски новински агенции.

Во услови на дипломатски напори минатиот месец за притисок врз Русија за мировни преговори, податоците на Евростат открија дека Европската Унија (ЕУ) увезла руски „LNG“ во вредност од околу 4,48 милијарди евра во првата половина од 2025-та година, во споредба со 3,47 милијарди евра во истиот период минатата година.

Блокот работи на прекин на својата енергетска зависност од Русија уште од воената инвазија на Украина во февруари 2022-ра година, со цел да се ограничи способноста на Русија да ја финансира војната.

За разлика од руската нафта и јаглен, ЕУ не воведе целосна забрана за гас поради зависноста на некои земји-членки. ЛНГ и гасот од цевководот, вклучително и преку Турски тек, продолжуваат да течат во блокот, иако на многу пониски нивоа отколку пред 2022-ра година.

Сепак, Европската комисија (ЕК) изготви планови за постепено запирање на целиот увоз на руски гас и нафта до 2028-ма година. Според предлогот, новите договори би биле забранети од 1-ви јануари 2026-та година. Постојните краткорочни договори би завршиле до 17-ти јуни 2026-та година, додека долгорочните договори би биле забранети од 1-ви јануари 2028-ма година.

Овие мерки сè уште бараат одобрение од Европскиот парламент и најмалку 15 од 27-те земји-членки на ЕУ, што претставува 65 проценти од населението на блокот.

Унгарија и Словачка во голема мера се потпираат на рускиот увоз

Значителен напредок веќе е постигнат во оваа насока. Уделот на увозот на нафта од Русија се намали од 29% во првиот квартал од 2021-ва година на само 2% во вториот квартал од 2025-та година, проценува Евростат.

Сепак, Унгарија и Словачка остануваат аутсајдери во ЕУ, бидејќи сè уште увезуваат големи количини руска нафта. Двете земји, заедно со Чешка, добија ослободување од ембаргото на ЕУ за руска нафта. Чешка вложи напори да ја прекине својата зависност и не увезува руска нафта од април благодарение на завршувањето на проширувањето на Трансалпскиот гасовод (TAL).

Унгарија и Словачка, од друга страна, не се обидоа да се откажат од руската енергија. Неодамнешните напади на Украина врз гасоводот Дружба ја истакнаа нивната зависност и резултирачката нестабилност на снабдувањето. Украина редовно ја напаѓа руската нафтена и гасна инфраструктура како одговор на нападите врз сопствената територија од почетокот на руската инвазија.

Постои можна алтернатива, но двете земји не се подготвени да се потпрат на снабдувањето со нафта преку Јадранското Море.

„Бидејќи капацитетот на хрватскиот нафтовод е помал од побарувачката за нафта на Унгарија и Словачка, ако снабдувањето преку нафтоводот Дружба стане невозможно долго време, тогаш снабдувањето со нафта за Унгарија и Словачка исто така ќе стане невозможно“, изјави минатата недела унгарскиот министер за надворешни работи, Петер Сијарто.

„Не од политички причини, туку поради физичката реалност. Снабдувањето со енергија не е политичко или идеолошко прашање, ви треба гасоводот и нафтата во него“, додаде тој.

Хрватска го оспорува ова, а премиерот Андреј Пленковиќ и министерот за економија Анте Шушнајар велат дека гасоводот Адрија има доволен капацитет и дека целата хрватска инфраструктура е достапна за поддршка на транспортот на нафта и гас. Тие додадоа дека трошоците за транспорт ќе се намалат со поголеми количини. И покрај овие гаранции, Унгарија и Словачка продолжија да покажуваат неподготвеност да се потпираат повеќе на гасоводот Адрија.

Словачка изјави дека ќе разгледа правни мерки доколку не ѝ биде доделено ослободување или компензација за да престане да увезува природен гас од Русија.

Енергетската зависност од Русија се намали и во други делови од Источна Европа

Бугарија продолжува да дозволува рускиот гас да поминува низ нејзината територија преку гасоводот Балкански тек, продолжение на гасоводот Турски тек што се протега од Турција до Србија. Овој транзит е дозволен според правилата на ЕУ бидејќи ги преминува границите на ЕУ на пат кон трети земји. Сепак, голем дел од овој гас завршува во Унгарија, земја-членка на ЕУ.

Самата Бугарија престана да увезува руски природен гас во април 2022-ра година, кога владата го отфрли барањето на Газпром да го плаќа во рубли. Што се однесува до руската сурова нафта, земјата доби привремена дерогација до крајот на 2024-та година, но Софија официјално го запре увозот на почетокот на март истата година.

Франција го напојува увозот на руски течен природен гас (LNG)

Кога станува збор за рускиот течен природен гас (LNG), некои европски земји се позависни од другите. Во 2024-та година, Франција, Шпанија и Белгија учествуваа со 85 проценти во увозот на руски течен природен гас во Европа, додека Франција и Холандија го зголемија увозот на руски течен природен гас за 81 процент во споредба со 2023-та година, според Институтот за енергетска економија и финансиска анализа.

Спротивно на тоа, другите земји имаат многу помала изложеност на рускиот гас во целина. Помалку од 2 проценти од вкупниот увоз на гас во Италија доаѓа од Русија, додека Словенија нема директни договори за снабдување со Русија. Поголемиот дел од гасот на Словенија се увезува преку центарот Баумгартен во Австрија, а земјата, исто така, обезбеди неколку алтернативни извори и правци за снабдување во последните три години.

Со целосно запирање на увозот на енергија од Русија планирано за 2028-ма година, блокот се соочува со сложена задача: балансирање на безбедноста на снабдувањето, стабилноста на пазарот и политичкиот консензус, додека продолжува да ги диверзифицира изворите и инфраструктурата.