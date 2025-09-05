„Deutsche Bank“ ќе продолжи да се потпира на инвестициската единица за иден раст

„Deutsche Bank“ ќе продолжи да се потпира на растот на својот инвестициски бизнис во својата следна стратегија за развој, која ќе стапи на сила од почетокот на 2026-та година, изјави извршниот директор на заемодавачот Кристијан Зивинг.

„Банката ќе продолжи да инвестира во единицата, која обезбедува услуги како што се советување за трансакции и организирање јавни листи на компании“, рече Зивинг.

Тој додаде дека планира да ангажира „виши банкари“ за да го прошири бизнисот, особено меѓу германските корпоративни клиенти.

Зивинг, кој е на чело на „Deutsche Bank“ од април 2018-та година, моментално го подготвува следниот ден за инвеститорите, закажан за 17-ти ноември 2025-та година. Постојниот стратешки план важи до крајот на годината.

„Deutsche Bank“ успеа да ги надмине скандалите и загубите од почетокот на мандатот на Сивинг и оттогаш ги зголеми дивидендите за инвеститорите. Акциите на банката пораснаа за повеќе од 75% од почетокот на годината, што ја прави една од банките со најдобри перформанси во Европа.

Зивинг, исто така, рече дека ќе ја зголеми целта за профитабилност на банката. Тој рече дека сегашниот план за постигнување поврат на опипливиот капитал од повеќе од 10% е „само привремена цел“.

Тој, исто така, ја нагласи важноста на малопродажната единица на банката како бизнис каде што очекува раст, делумно благодарение на растечката побарувачка во Германија за инвестициски производи за пензиски заштеди.

„Основната стратегија на ‘Deutsche Bank’ функционира и нема да се промени“, рече Сивинг. Сепак, тој нагласи дека банката „очигледно треба да направи подобра работа“ за распределба на капиталот низ своите деловни единици.