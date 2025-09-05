ОПЕК+ се подготвува за нова фаза од битката за пазарен удел

Откако го изненади светот на нафтата со серија зголемувања на производството, ОПЕК+ се подготвува да одлучи за својот следен потег на клучниот состанок на 7-ми септември, објави „Bloomberg“.

Саудиска Арабија и нејзините партнери сè уште не одлучиле како да продолжат со производството по додавањето на 2,5 милиони барели дневно, што беше финализирано на нивниот претходен состанок.

Групата ќе ги разгледа сите опции во иднина, вклучително и понатамошни зголемувања или одржување на сегашните нивоа.

Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) и нејзините сојузници (Русија) го шокираа пазарот на нафта во април со забрзување на оживувањето на голема транша од претходно суспендираните испораки – напуштајќи ги годините напори за поддршка на цените. Извори запознаени со плановите велат дека главната цел на Саудиска Арабија е да го врати пазарниот удел што ОПЕК+ го изгуби од ривалите како што се американските производители за време на годините на намалување на производството.

Одлуката доаѓа со цена: Цените на суровата нафта паднаа за 9% од почетокот на периодот, сега се движат околу 68 долари за барел во Лондон, вршејќи притисок врз приходите на производителите на алијансата.

Дополнителните залихи што ОПЕК+ веќе ги одобри да влезат на пазарот во време на пад на потрошувачката во Кина и зголемување на производството во Америка.

Продажбата на пазарот беше изненадувачки пригушена, со оглед на обемот на зголемувањата. ОПЕК+ успеа да врати цела транша од неискористените залихи во година кога повеќето аналитичари за нафта се сомневаа дека групата ќе може да ги зголеми залихите. Побарувачката во Азија надвор од Кина останува солидна, а самиот Пекинг складира барели по ниски цени.

„Ако ќе сакате да го зголемите пазарниот удел, сега веројатно не е најдобро време да го направите тоа од перспектива на пазарот и вишокот во четвртиот квартал“, рече Хорхе Леон, аналитичар во „Ристад енерџи“.

Зголеменото производство, исто така, нуди политички придобивки за Ријад, во согласност со повиците на американскиот претседател Доналд Трамп за пониски цени на горивата, додека тој се стреми да ги исполни своите предизборни ветувања и да ја држи инфлацијата под контрола. Исто така, би можело да го ублажи какво било влијание врз глобалните залихи, бидејќи САД го зголемуваат притисокот врз Индија да ги намали купувањата на руска нафта.

Техничките експерти на ОПЕК неодамна разгледаа низа сценарија, вклучувајќи ја и можноста за зголемување на производството.

Делегатите од картелот веќе изјавија дека би можеле да го одржат производството стабилно некое време, да размислат за повторно започнување на уште еден слој на суспендирани залихи или дури и да ги поништат неодамнешните зголемувања. Следната транша на намалувања е 1,66 милиони барели и е предвидено да остане замрзната до крајот на 2026-та година.