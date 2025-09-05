ПочетнаАВТОБИЗМотоцклот на „BMW“ за кој не ви треба кацига и заштитна опрема...
Мотоцклот на „BMW“ за кој не ви треба кацига и заштитна опрема (ФОТО/ВИДЕО)

Комбинацијата од „кафез“, специјално дизајнирано седиште и сигурносен појас, обезбедува безбедно возење без потреба од кацига или стандардна заштитна опрема.

На „IAA Mobility 2025“ во Минхен, баварскиот производител ќе го претстави „BMW Motorrad Vision CE“, футуристички концепт за електрична мобилност на две тркала за урбани средини.

Најистакната карактеристика на „BMW Motorrad Vision CE“, покрај електричниот погон без емисии, е елиминирањето на потребата од кацига и заштитна облека, што им дава на возачите чувство на поголема слобода на движење и опуштено искуство при возење, вели компанијата.

Продолжување на одржливата стратегија

Во согласност со стратегијата за одржливост на „BMW Group“, компанијата е посветена на континуиран развој на урбаната електромобилност.

Револуционерен концепт за безбедност

Јадрото на концептот „BMW Motorrad Vision CE“ е неговиот безбедносен систем – метална цевчеста структура позната како „кафез“.

Во комбинација со специјално дизајнирано седиште и сигурносен појас, се обезбедува безбедно возење без потреба од кацига или стандардна заштитна опрема.

Функцијата за самобалансирање, исто така, привлекува посебно внимание, благодарение на која возилото може целосно независно да ја одржува рамнотежата дури и кога е во мирување.

