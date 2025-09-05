Доаѓа „Кралот на телефото камерите“ од 200MP

„Vivo“, „Oppo“, „Xiaomi“ и „Red Magic “почнаа да ги најавуваат своите водечки телефони од следната генерација, а сега „Honor“ им се придружи со најавувањето на серијата „Magic 8“.

Менаџерот на водечките серии на „Honor“, Ли Кун, на кинеската социјална мрежа „Weibo“ навести дека „Honor Magic 8 Pro“ ќе биде новиот телефото крал од 200MP.

Претходно, доверливиот инсајдерски „Digital Chat Station“ сподели детали за серијата „Honor Magic 8“, која се очекува да биде лансирана во Кина во октомври. Тој рече дека модулот на камерата на серијата „Honor Magic 8“ ќе остане централно поставен, иако позицијата на блицот е променета во споредба со претходната генерација.

Поставката вклучува сензор за длабочина „dToF“ и дополнителен мал, засега непознат сензор. Самиот модул е ​​доста голем, што укажува на значителни надградби, особено за варијантата „Pro“.

Тој исто така додаде дека се очекува „Honor Magic 8 Pro“ да има перископска телефото камера од 200MP со голем сензор. Советникот истакна дека трите брендови ќе усвојат слични телефото камери со висока резолуција оваа година, ставајќи го „Honor“ во директна конкуренција со своите конкуренти.

Основната големина на главниот сензор наводно е иста како и на најновиот водечки модел на „Vivo Pro“, што јасно покажува дека „Honor“ сака директно да ја предизвика конкуренцијата во областа на перформансите на камерата.

Што се однесува до дизајнот, прототипот покажува опции за бои кои вклучуваат класична црно-бела комбинација, како и нова матирана завршница која додава премиум изглед. Споредбата помеѓу „Vivo“ и „Honor“ веќе е во тек меѓу ентузијастите, а октомври ќе открие чиј софтвер за обработка на слики дава подобри резултати.