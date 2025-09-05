Раст на добивката и премијата во неживотно осигурување во првото полугодие од 2025 година

Осигурителната индустрија во сегментот на неживотно осигурување забележа позитивни финансиски резултати во првата половина на 2025 година. Вкупните приходи од работењето достигнаа 5,94 милијарди денари, што претставува раст од 7,16% во однос на истиот период минатата година.

Клучен двигател на резултатите е порастот на бруто полисираната премија, која изнесува 7,97 милијарди денари, односно 18,7% повеќе во споредба со првото полугодие од 2024 година. Нетo заработената премија достигна 5,1 милијарди денари, со годишен раст од 7,23%.

Истовремено, значаен пораст е евидентиран кај премиите во соосигурување (+146,9%), додека преносот кон реосигурување пораснал за над 51%, што укажува на поголема диверзификација и распределба на ризикот.

Приходите од вложувања бележат умерен раст од 3,6%, достигнувајќи 304 милиони денари. Најголем придонес имаат каматните приходи и позитивните курсни разлики, додека реализираните капитални добивки бележат пад. Приходите од провизии за реосигурување, пораснале за над 10% и изнесуваат 361 милион денари.

Вкупните расходи од работењето пораснале за 4,4%, на ниво од 5,46 милијарди денари. Исплатените бруто штети се зголемени за 15,8%, достигнувајќи 2,73 милијарди денари, но истовремено има значително намалување на резервите за штети, што делумно го амортизира овој раст.

Трошоците за спроведување на осигурувањето, како што се административните и трошоците за стекнување, се зголемиле за 8,8%, надминувајќи 2,55 милијарди денари, при што провизиите и платите на вработените во продажните мрежи имаат најголем удел.

Како резултат на зголемените приходи и контролираните трошоци, добивката пред оданочување изнесува 496,7 милиони денари, што претставува раст од 43% во однос на минатата година. Добивката по оданочување достигна 486,6 милиони денари, или 41,4% повеќе во споредба со првото полугодие од 2024 година.

С.Б.

*Податоците се од извештајот за работењето на осигурителната индустрија на АСО. Целиот извештај можете да го видите на следниов ЛИНК.