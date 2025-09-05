ПочетнаЕКОНОМИЈАВардариште веќе петти ден по ред ги труе граѓаните на општина Аеродром...
ЕКОНОМИЈАМАКЕДОНИЈА

Вардариште веќе петти ден по ред ги труе граѓаните на општина Аеродром и Гази Баба

277
вардариште депонија

Граѓаните на општина Аеродром и утрово се пожалија на силна миризба на гума и пластика. Вардариште повторно беше зафатено од пожар, ширeјќи токсичен чад кон населбите во Скопје кој претставува сериозна закана за здравјето на граѓаните.

     Добивајте вести на Viber     

Од утрово имаше бројни реакции на социјалните мрежи за силна и непријатна миризба што се шири низ домовите, а дел од граѓаните се жалат и на отежнато дишење, особено повозрасни лица и деца.

Жителите на Аеродром  три дена по ред протестираат против загадувањето кое доаѓа од Вардариште. Се собираат секој ден од 18 до 19 часот и ја блокираат крстосницата меѓу Булевар Асном и Булевар Србија кај паркот “Авионче” и бараат институциите да преземат итни мерки.

“Граѓаните се оставени сами на себе, додека отровниот чад веќе петти ден се шири низ Скопје, загрозувајќи го здравјето на илјадници жители”, велат гневните граѓани.

Граѓаните велат дека ќе протестираат и блокираат сè додека не се обезбеди трајно решение за депонијата Вардариште.

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025