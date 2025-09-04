Колку заработи во текот на својот живот? Почина еден од најбогатите луѓе во модната индустрија

Тој почина денес на 91-годишна возраст и беше модна икона и еден од највлијателните дизајнери во историјата на модната индустрија. Да, тоа е Џорџо Армани!

Не само што изгради империја со стил, туку во текот на децениите создаде и богатство кое ве остава без здив. Неговото име долго време е синоним не само за елеганција, туку и за финансиски успех на светско ниво.

Според проценките на Форбс во 2025 година, Армани успеал да „вреди“ околу 12,1 милијарди долари до денес, што го прави еден од најбогатите луѓе во модната индустрија и пошироко. Некои извори, како Блумберг, ја ставаат бројката малку пониска на 7,2 милијарди долари, но сите се согласуваат за едно: Армани беше моден могул со сериозно финансиско влијание.

Како вистински визионер за стил, Армани ја пренесе својата страст за естетика и на недвижностите. Тој поседуваше луксузна вила на островот Пантелерија во Италија – раскошен комплекс со седум имоти, приватен базен и персонал со полно работно време. Тој се повлекуваше таму кога сакаше мир и инспирација, подалеку од рефлекторите.

Неговото богатство вклучува палата во срцето на Милано, пентхаус во Централ Парк Вест во Њујорк, колиба во Швајцарија, Сент Мориц, имот во Прованса и вила на Карибите. Сите имоти зрачат со минималистичкиот луксуз по кој е познат Армани.

Еден од најимпресивните симболи на неговиот успех е суперјахтата „Main“ долга 65 метри (213 стапки), обоена во темна, речиси црна нијанса – суптилна, но моќна, исто како и неговите колекции. Внатрешноста на јахтата е дизајнирана од него лично, а е позната по својот врвен ентериер и дискретен луксуз.

Јахтата од 60 милиони долари има шест кабини за 12 гости, кои ги опслужува екипаж од 14 лица за беспрекорно луксузно искуство со едрење. На главната палуба има фантастична дневна соба со камин.

Без наследник – но со јасен план

Исто така е интересно што Армани никогаш немал деца, а јавноста сè повеќе шпекулира за тоа кој ќе го наследи неговото богатство. Според неговите последни зборови, тој со години внимателно подготвувал план за наследство за да ја обезбеди стабилноста на својата модна куќа и да го заштити своето наследство.

Џорџо Армани останува симбол на успех кој не дошол преку ноќ. Од неговото детство во воено разорената Италија, преку модните писти во Милано, до врвот на светската елита, неговиот живот е приказна за дисциплина, вкус и непоколеблива визија.

Неговото богатство можеби е во милијарди, но неговото влијание оди подалеку од бројките.

Армани, кој бил на пат кон медицинска диплома, е роден на 11 јули 1934 година, во покраината Пјаченца во близина на Милано.

Неговите родители Уго и Марија се запознале благодарение на аматерска претстава. Тие имале три деца, Џорџо е нивното средно дете и има постар брат Серџо и помлада сестра Росана.

Неговиот татко работел како сметководител, а неговата мајка се посветила на улогата на домаќинка и често организирала куклени претстави за деца. Поради неа, Џорџо стекнал љубов кон модата бидејќи шиел костими за кукли. Неговото идилично детство било прекинато од Втората светска војна, по што се преселил на село со своето семејство.

Ни таму не било безбедно, а за време на сојузничкото бомбардирање, Армани се нашол на улица со својата сестра, но успеале да се сокријат во јама. По завршувањето на војната, се преселил со своето семејство во Милано и сонувал за актерска кариера. Сепак, решил да студира медицина во Болоња за да се извлече од сиромаштијата. Се откажал две години подоцна бидејќи не можел да ја надмине својата одбивност кон крвта и наместо тоа се посветил на фотографијата.

Првата работа ја добил во 1957 година во стоковната куќа La Rinascente во Милано, каде што аранжирал излози.

После тоа, станал продавач на машка облека и стекнал искуство во маркетингот во модната индустрија. Брзо напредувал и станал директор на продавница за облека, поради што често патувал во Англија и стекнувал нови, различни модни идеи. Тој исто така почнал да купува стока од Далечниот Исток, од која бил фасциниран, исто како јапонската и кинеската уметност.

Со ова, тој привлече нови клиенти и стигна до позицијата главен добавувач за сите сектори на стоковната куќа. Како што напредува низ различните функции, Џорџо сонува за кариера како моден дизајнер и ги создава првите скици на своите модели.

Во исто време, тој сака да создава облека што не може да се најде никаде, а пресвртница во неговиот живот се случува кога го запознава модниот дизајнер Нино Черути, кој во 1961 година му понудил работа како асистент и му дал можност да работи на делови од неговите нови колекции.

Неговите први креации излегоа под брендот „Hitman“ на Черути.

-Форбс (2025) го проценува богатството на Армани на приближно 12,1 милијарди долари

-Блумберг објавува малку пониска бројка од 7,21 милијарди долари

-Ројтерс и други извори го проценуваат помеѓу 9 и 12 милијарди долари, во зависност од методологијата за проценка на нето вредноста

Накратко: Личното богатство на Армани се движи помеѓу 9 и 13 милијарди долари, во зависност од изворот.