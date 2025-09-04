4 септември, 2025
ПочетнаЗДРАВЈЕШто препорачуваат дерматолозите против хиперпигментација?
ЗДРАВЈЕ

Што препорачуваат дерматолозите против хиперпигментација?

0
кожа еуцерин

Овие последни денови од летото, после одморите многу луѓе се соочуваат со хиперпигментација, честопати предизвикана од оштетување од сонцето, хормонални промени или воспаление на кожата. Соочени со предизвикот за враќање на рамномерноста на тенот, тие се обраќаат до своите дерматолози, за совет. А од нив речиси 99% го препорачуваат Еуцерин, и Анти пигмент колекцијата, специјално дизајнирана за таргетирање и намалување на оваа појава, за која е и клинички докажано дека помага.

     Добивајте вести на Viber     

Anti-Pigment Dual серумот кој ја содржи патентираната состојка Тиамидол во комбинација со Eucerin Anti-Pigment гел за чистење на кожата таргетирано ги намалува темните дамки. Ги осветлуваат пигмантираните делови, а гелот прави ексфолијација за зголемен сјај и е богат со 2% АХА киселини како млечна киселина и гликолна киселина. Овие моќни состојки ги отстрануваат мртвите клетки, ја обновуваат кожата, по што таа станува многу посветла.

Ваквиот начин на трeтирање на хиперпигментацијата не предизвикува сушење, напротив се одржува природната рамнотежа и кожата станува мазна и хидрирана. Гелот е добро е кога се користи како прв чекор за да се подготви кожата за апсорпција на следниот третман доколку се користи рутина за нега против овој предизвик.

Клучните придобивки од Еуцерин Анти пигмент колекцијата се многубројни, ќе одвоиме само неколку најважни:

  • Инстантен и природен сјај уште при првата употреба
  • Подобрена текстура, обновена кожа, изедначен и измазнет тен
  • Клинички тестирани и нежни за најчуствителната кожа што го прави безбедно секојдневно решение за предизвиците со пигментација

Оваа колекција е препорачана од дерматолозите бидејќи студиите ја потврдуваат неговата ефикасност во намалување на хиперпигментацијата. Погоден е за сите тонови на кожа и е толерантно решение за секојдневна употреба.

Гелот е најдобро да се комбинира со Еуцерин Antipigment Dual Serum и хидратантна крема за целосен режим. Со постојана употреба овој гел ќе ги избледнее и најтврдокорните пеги и дамки.

@eucerin.nmk

Запознајте се со омилената состојка на дерматолозите за борба против темните дамки: Thiamidol. Оваа моќна активна состојка не само што ја намалува хиперпигментацијата туку и дерматолошки е докажано дека ефикасно делува кон нејзино спречување. Оваа патентирана состојка ја има во Еуцерин Anti-pigment двојниот серум

♬ original sound – Eucerin NMK – Eucerin NMK

НАЈНОВИ ВЕСТИ

ХОРОСКОП

Добредојдовте на denar.mk, вашиот доверлив извор за бизнис вести од Македонија. Ние ги покриваме најновите случувања во македонската економија, финансиските пазари и бизнис секторот. Останете информирани со длабински анализи, експертски колумни и стручни совети за инвестиции и финансии.

СЛЕДЕТЕ НЕ

ЛИНКОВИ

За нас
Народна Банка
Државен завод за статистика

Денар Медиа © Сите права задржани 2011 - 2025