Што препорачуваат дерматолозите против хиперпигментација?

Овие последни денови од летото, после одморите многу луѓе се соочуваат со хиперпигментација, честопати предизвикана од оштетување од сонцето, хормонални промени или воспаление на кожата. Соочени со предизвикот за враќање на рамномерноста на тенот, тие се обраќаат до своите дерматолози, за совет. А од нив речиси 99% го препорачуваат Еуцерин, и Анти пигмент колекцијата, специјално дизајнирана за таргетирање и намалување на оваа појава, за која е и клинички докажано дека помага.

Anti-Pigment Dual серумот кој ја содржи патентираната состојка Тиамидол во комбинација со Eucerin Anti-Pigment гел за чистење на кожата таргетирано ги намалува темните дамки. Ги осветлуваат пигмантираните делови, а гелот прави ексфолијација за зголемен сјај и е богат со 2% АХА киселини како млечна киселина и гликолна киселина. Овие моќни состојки ги отстрануваат мртвите клетки, ја обновуваат кожата, по што таа станува многу посветла.

Ваквиот начин на трeтирање на хиперпигментацијата не предизвикува сушење, напротив се одржува природната рамнотежа и кожата станува мазна и хидрирана. Гелот е добро е кога се користи како прв чекор за да се подготви кожата за апсорпција на следниот третман доколку се користи рутина за нега против овој предизвик.

Клучните придобивки од Еуцерин Анти пигмент колекцијата се многубројни, ќе одвоиме само неколку најважни:

Инстантен и природен сјај уште при првата употреба

Подобрена текстура, обновена кожа, изедначен и измазнет тен

Клинички тестирани и нежни за најчуствителната кожа што го прави безбедно секојдневно решение за предизвиците со пигментација

Оваа колекција е препорачана од дерматолозите бидејќи студиите ја потврдуваат неговата ефикасност во намалување на хиперпигментацијата. Погоден е за сите тонови на кожа и е толерантно решение за секојдневна употреба.

Гелот е најдобро да се комбинира со Еуцерин Antipigment Dual Serum и хидратантна крема за целосен режим. Со постојана употреба овој гел ќе ги избледнее и најтврдокорните пеги и дамки.