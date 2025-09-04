Geely EX5 – Новото електрично SUV возило пристигна во Македонија

Geely го претставува новиот EX5, електрично SUV возило кое од денес е достапно и на македонскиот пазар. Овој модел се одликува со современ дизајн, напредна технологија и високо ниво на удобност, создаден за љубителите на електричните возила и патувањата без ограничувања.

EX5 се издвојува со динамичната силуета и модерните LED светла кои му даваат препознатлив изглед на патот. Панорамскиот покрив со интелигентна UV и термо-изолација и автоматско затворање при дожд нуди чувство на просторност и комфор за сите патници.

Возилото е изградено врз глобалната интелигентна електрична архитектура (GEA), која овозможува сигурни и ефикасни перформанси. Новиот електричен погон со моќност од 160 kW овозможува брзо и удобно возење, со забрзување од 0 до 100 километри на час за 7,1 секунда. Батеријата поддржува брзо полнење од 30 до 80% за 20 минути, а досегот изнесува до 430 километри според WLTP циклусот.

Внатрешноста на возилото е внимателно дизајнирана за максимална удобност. Седиштата се изработени од повеќеслојни материјали кои овозможуваат поддршка при долги патувања, додека head-up дисплејот со висока осветленост ги прикажува најважните информации без одвлекување на вниманието од патот. Просторните задни седишта го прават возилото погодно за семејни патувања и возење во друштво.

EX5 доаѓа и со напредни системи за безбедност и асистенција при возење, меѓу кои се адаптивниот круз-контрол, автоматско сопирање, систем за откривање на слепи агли и предупредување при отворање врати, што значително придонесува за сигурно возење.

Geely EX5 е електрично SUV возило кое комбинира и балансира модерен дизајн, иновации и практичност, создадено да ги задоволи потребите на возачите и патниците во секојдневните и подолгите патувања.

За сите што сакаат да го искусат возилото, достапни се информации и можност за тест возење во салонот на Geely на Градски Стадион, Северна трибина или на телефонскиот број 076 339 014.

Зад внесувањето на Geely EX5 на македонскиот пазар стои Делфино Мобилити Груп – компанија посветена на развојот и популаризацијата на електричната мобилност кај нас