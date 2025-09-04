Се спрема хаос? Трамп: „И Америка ќе страда“

„Раскинувањето на трговските договори е исто така можно, сè зависи од одлуката на Врховниот суд на САД“, рече американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој рече дека Соединетите Американски Држави, во случај да го изгубат спорот за легалноста на царините што се води пред Врховниот суд на САД, можеби ќе мора да ги раскинат трговските договори склучени, меѓу другите, со Европската Унија, Јапонија и Јужна Кореја.

Во разговор со новинарите на почетокот на состанокот со полскиот претседател Карол Навроцки, Трамп рече дека неговата администрација бара од Врховниот суд да ја поништи пресудата од минатата година на Апелациониот суд на САД, со која многу американски царини беа прогласени за нелегални, објави Ројтерс.

Според американскиот претседател, во случај САД да го изгубат овој судски случај, Америка би станала многу посиромашна, а тоа би можело да ги загрози трговските договори склучени во последните неколку месеци.

„Нашата земја има можност повторно да биде неверојатно богата. Сепак, може да стане и неверојатно сиромашна. Ако не го добиеме овој случај, и нашата земја ќе страда“, рече Трамп и изрази увереност дека неговата администрација ќе победи.