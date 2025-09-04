Колапс: Милиони евра исчезнуваат секоја минута

Доколку прекинот на услугите на Google во Источна Европа и на Балканот продолжи неколку часа, последиците за економијата би можеле да бидат катастрофални.

Експертите предупредуваат дека загубите би можеле да се измерат во десетици милиони евра, бидејќи инфраструктурата на Google е поддршка за е-трговија, дигитални услуги и комуникација.

Најтешко погодени се онлајн продавниците и дигиталните платформи кои се потпираат на Google Cloud и алатките за рекламирање. Секоја минута застој значи пропуштени трансакции, откажани нарачки и неиспорачани услуги. Само е-трговијата во регионот генерира стотици илјади трансакции дневно, а нивниот застој може да предизвика лавина од поплаки и губење на довербата на клиентите, предвидуваат ИТ експертите.

Дигиталните агенции, ИТ компаниите и стартапите се соочуваат со целосно прекинување на работата: документите не се достапни на Google Drive, комуникацијата е замрзната на Gmail и Meet, а проектите се запрени. Ова значи дека се губат работни часови во реално време, кои нормално се мерат во илјадници евра по компанија.

Приватните корисници исто така не се поштедени: нефункционалните YouTube и Translate може да изгледаат како технички проблем, но нивното блокирање влијае на медиумската индустрија, образованието, туризмот и комуникацијата.

Доколку таков колапс трае подолго од 24 часа, аналитичарите проценуваат дека регионот ќе се соочи со дигитални загуби од повеќе од 100 милиони евра, што би ја рангирало оваа ситуација меѓу најскапите интернет кризи во последната деценија.