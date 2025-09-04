CNN: Си и Путин фатени како разговараат за бесмртност и трансплантација на органи

Кинескиот лидер Си Џинпинг беше фатен како разговара за можноста за живеење до 150 години додека микрофонот остана вклучен за време на средбата со рускиот претседател Владимир Путин и севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во среда.

Разговорот меѓу 72-годишниот кинески лидер и неговите руски и севернокорејски колеги беше снимен преку видео пренос во живо додека одеа еден до друг кон платформата за гледање на големата кинеска воена парада на плоштадот Тјенанмен, пишува CNN.

Парадата официјално служеше за одбележување на 80-годишнината од поразот на Јапонија во Втората светска војна, но многу набљудувачи на Запад ја гледаат како демонстрација на воената моќ на Кина и клучните партнерства што го предизвикуваат светскиот поредок предводен од САД.

Овој редок момент со вклучен микрофон се случи веднаш по заедничката фотографија на 26 меѓународни лидери собрани во Пекинг, се наведува во текстот.

По фотосесијата, Си, Путин и Ким ја поведоа групата до своите места, зборувајќи преку преведувачи во разговор што делумно беше снимен со микрофони.

Аудиото повремено се прекинува, но на почетокот се слуша како Си му вели на Ким на мандарински: „И јас сум многу среќен. Помина долго време откако последен пат се сретнавме“. Ким, преку преведувач, одговара дека поминале шест години од нивната последна средба, се наведува.

По широк кадар од тројцата лидери на кој е тешко да се препознае кој зборува, се појавува руски преведувач кој ги преведува зборовите на Си до Путин: „Во минатото, луѓето ретко живееја до 70 години, но денес на 70…“ Аудиото станува тешко разбирливо, но реченицата завршува со „тој е сè уште дете“.

Веднаш потоа, додека се искачуваат по наклонот на плоштадот Тјенанмен, може да се слушне како преведувачот на Путин му вели на Си: „За неколку години, со развојот на биотехнологијата, човечките органи ќе можат постојано да се трансплантираат за да можат (луѓето) да живеат сè помлади, па дури и да станат бесмртни“.

Потоа Си вели: „Се предвидува дека во овој век луѓето ќе можат да живеат до 150 години“.

Руски преведувач му го пренесува ова на Путин, повторувајќи приближно истата реченица: „Постојат предвидувања дека во наше време луѓето ќе живеат до 150 години“.

Путин подоцна им потврди на новинарите дека двајцата лидери разговарале за живеење до 150 години.

„Современите средства за лекување, медицинските средства, сите можни хируршки интервенции поврзани со замена на органи, му овозможуваат на човештвото да се надева дека активниот живот ќе трае поинаку од денес“, рече тој. „Просечната возраст во различни земји варира, но очекуваниот животен век значително ќе се зголеми“.

Кинескиот и рускиот лидер, двајцата на 72 години, избегнуваа да именуваат јасни наследници.

Си, најмоќниот лидер на Кина од Мао Це Тунг, беше реизбран за претседател за уште еден петгодишен мандат во 2023 година. Во 2018 година, кинескиот парламент ги укина ограничувањата на претседателските мандати со церемонијално гласање, ефикасно дозволувајќи му на Си да владее доживотно.

За време на неговиот мандат, Си значително ја прошири својата контрола врз Кинеската комунистичка партија – и сопственото влијание врз партијата.

Путин, кој сега е во третата деценија како лидер на Русија, беше избран за петти мандат минатата година. Во 2020 година, тој наметна референдум за уставни измени што ќе му овозможат да остане на власт до 2036 година.

Ким, на 41 година, е доволно млад за потенцијално да владее со децении. Сепак, тој предизвика шпекулации за можен наследник во Пекинг во среда откако млада девојка – за која се верува дека е неговата ќерка Ким Џу Ае – беше видена зад него.

Северна Кореја е управувана од семејството Ким од нејзиното основање во 1948 година. Синот на Ким Ил Сунг, Ким Џонг Ил, ја презеде власта по смртта на неговиот татко во 1994 година, а Ким Џонг Ун дојде на власт 17 години подоцна, кога почина Ким Џонг Ил.

Со оглед на важноста на семејната династија, јавното деби на ќерката на Ким покрена прашања за тоа дали таа би можела да стане негов наследник. Некои експерти тврдат дека другите две деца на Ким веројатно би биле избрани, додека јавните појавувања со неговата млада ќерка може да бидат дизајнирани да го прикажат како семеен човек.