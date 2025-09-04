Овој автомобил се продава како алва, не можат да произведат доволно од нив

Електричните автомобили на „Xiaomi“ се вистински хит, компанијата не може да ги произведе доволно брзо за да ги продаде.

„Xiaomi“ го освои кинескиот пазар, објавувајќи уште еден месец импресивна продажба со повеќе од 30.000 возила испорачани во август. Ова е втор таков месец по ред, извонреден подвиг за бренд кој го продаде својот прв автомобил пред нешто повеќе од една година.

Експлозијата на продажба е резултат на успехот на „Xiaomi YU7“, првиот електричен „SUV“ на компанијата. Претставен на 26-ти јуни оваа година, тој го привлече вниманието на јавноста и создаде побарувачка за која „Xiaomi“ едноставно не беше подготвен – 200.000 луѓе го нарачаа однапред во првите три минути од неговата продажба, а во рок од 18 часа, тој број надмина 240.000.

„Xiaomi YU7“ нуди атрактивен пакет по цена која се движи од 253.500 до 329.900 јуани (околу 30.330 до 39.490 евра). Изграден е на модерна „800V“ архитектура и ветува опсег помеѓу 760 км и 835 км со едно полнење, според „ArenaEV“.

Овој огромен успех создаде она што може да се нарече „добар проблем“: тесно грло во производството. Клиентите кои се надеваат дека ќе го добијат новиот „YU7“ сега се соочуваат со време на чекање до 8 месеци, според компанијата.

Дизајнирањето популарен електричен автомобил е едно, но неговото доволно брзо производство е вистински предизвик, а кинескиот бренд сега се обидува да го стигне. Започна масовно вработување за втората фаза од фабриката во јули, а ја обезбеди локацијата за третата фаза во јуни. Првата фабрика е веќе во функција, но проширувањето е клучно за постигнување на амбициозни цели и скратување на долгите времиња на испорака.

Иако „теренецот YU7“ е ѕвездата на моментот, токму „SU7“ го започна сето тоа. Тоа беше моделот што докажа дека „Xiaomi“ може да направи веродостоен електричен автомобил. Лансиран во март 2024-та година, „SU7“ се продава за 215.900 до 299.900 јуани (околу 25.840 до 35.870 евра) и нуди опсег на возење од 700 до 830 км.