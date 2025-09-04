Ако сакате да го зголемите внесот на влакна, почесто јадете ги овие 7 видови овошје

Јаболката често се истакнуваат како едно од најздравите овошја, делумно поради нивната содржина на влакна – едно јаболко со средна големина (200 грама) има околу 4 грама влакна. Но, тие не се единственото овошје кое е богато со влакна.

Според упатствата за исхрана, се препорачува да се консумираат најмалку две порции овошје дневно, а диететичарите нагласуваат дека изборот на овошје богато со влакна е одличен начин да се постигне препорачаниот внес од 28 до 34 грама влакна дневно.

Нутриционистот и диететичар Новела Луи истакна кои овошја содржат повеќе влакна од јаболката.

Маракуја

Ова тропско овошје изгледа како слива, а внатре има портокалово-жолта пулпа со семки.

„Околу 236 грама содржат дури 24,5 грама влакна, што го прави најбогат извор на влакна меѓу овошјата. Може да се јаде цело или да се сервира со рикота и мед за едноставен десерт“, вели Луи за „EatingWell“.

Малини

Покрај тоа што имаат свеж и интензивен вкус, малините се и меѓу најбогатите бобинки кога станува збор за растителни влакна, тврди советникот. Една порција од 150 грама содржи речиси 10 грама растителни влакна, што е околу една третина од дневните потреби. Може да се јадат свежи или да се додаваат во смутија и пудинзи од чиа семе.

Капини

„Порција од 150 грама обезбедува околу осум грама растителни влакна. Освен што се практични за ужина, тие се одлични и за правење компоти, џемови и колачи“, вели Луи.

Круша

„Крушите содржат повеќе растителни влакна од јаболката, просечното овошје има околу 5,5 грама растителни влакна“, истакнува советникот.

Може да се јадат свежи, печени или додадени во овесни снегулки, колачи и салати.

Авокадо

Иако не се јаде како класично овошје, авокадото е овошје богато со витамин Е, здрави масти и растителни влакна. Половина авокадо содржи околу 7 грама растителни влакна. Неговата кремаста текстура ги збогатува салатите, сендвичите, смутијата или намазите.

Гуава

„Гуавата има крцкава текстура како круша кога е незрела, а кога е зрела, нејзиниот вкус наликува на мешавина од јагоди и круши. Она што е посебно е што и кората и семките се јадат, па затоа порција од 165 грама содржи околу девет грама влакна. Гуавата се јаде свежа, но се преработува и во џемови, сосови и слично“, нагласува експертот.

Киви

Ова зелено овошје со интензивен, слатко-кисел вкус е исто така добар извор на влакна.

„Порција од 180 грама (околу две и пол киви) содржи 5,4 грама влакна. Најчесто се јаде така што се сече и се вади сочната пулпа со лажица“, објаснува Луи.

Изборот на овошје богато со влакна, како што се маракуја, малини, капини, круши и киви, е одличен начин да го зголемите дневниот внес на влакна. „Иако не сите се секогаш достапни свежи, многу видови може да се најдат и во замрзната форма, што го олеснува нивното вклучување во вашата исхрана преку целата година“, заклучи Луи.