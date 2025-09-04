Вештачката интелигенција замени 4.000 вработени во „Salesforce“

„Salesforce“ отпушти 4.000 вработени во службата за корисници, изјави неодамна извршниот директор Марк Бениоф, додека дискутираше за тоа како вештачката интелигенција (AI) помогнала да се намали бројот на вработени во компанијата, објави „CNBC“.

Бениоф ги откри намалувањата за време на интервјуто емитувано во петокот на подкастот „The Logan Bartlett Show“.

„Го намалив бројот на вработени од 9.000 на околу 5.000 бидејќи ми требаат помалку луѓе“, рече Бениоф додека дискутираше за влијанието на вештачката интелигенција врз работењето на „Salesforce“.

„Salesforce“ е на чело на револуцијата на вештачката интелигенција и го создаде она што го нарекува „Agentforce“, бот за услуги на клиентите.

„Благодарение на моќта и ефикасноста на ‘Agentforce’, бројот на случаи за поддршка што ги обработуваме се намалува и повеќе не мора активно да вработуваме инженери за поддршка“, велат од „Salesforce“.

Отпуштањата доаѓаат откако Бениоф објави во текот на летото дека вештачката интелигенција ќе извршува до 50% од работата во „Salesforce“, со седиште во Сан Франциско.

Лори Руетиман, консултант за човечки ресурси, рече дека вештачката интелигенција влијае на работните места во неколку индустрии.

„Постојат отпуштања низ цела Америка кои директно се припишуваат на вештачката интелигенција“, рече Руетиман, додавајќи дека секој што сака да ја задржи својата работа или бара работа треба да научи нови вештини.

„Ако вашата мрежа можеше да ви најде работа, веќе ќе ви најдеше работа. Ќе го стореше тоа вчера. Од вас зависи да ја проширите вашата визија, да ги проширите вашите хоризонти и да запознаете нови луѓе“, вели Руетиман.

Според аналитичарот Ед Зитрон, компаниите се обидуваат да привлечат инвеститори тврдејќи дека се поефикасни со искористување на вештачката интелигенција.

„Тоа е само начин на размислување за раст по секоја цена. Единственото нешто што е важно е растот, дури и ако им ги уништува животите на луѓето. Дури и ако ја влошува компанијата и испорачува производ со понизок квалитет“, рече Зитрон.